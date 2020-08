Tienes que ver el extravagante y costoso regalo que Cardi B le hizo a Meghan Thee Stallion Este estilo es uno de los más costosos de Hermès Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como ya todos sabemos, hace una semana Cardi B y Meghan Thee Stallion estrenaron el video de la canción "WAP", en el que por primera vez ambas cantantes unieron sus talentos y demostraron que son poderosas. Desde el momento en que el video se estrenó los fanáticos lo convirtieron en uno de los más vistos en Youtube, y este lunes la canción estrenó el primer lugar en la lista de Billboard Hot 100. En el video, en el que aparecen como invitadas Kylie Jenner y la cantante Rosalía, las raperas aparecen luciendo varios atuendos supersensuales y llamativos, al igual que peinados y looks de maquillajes espectaculares. El éxito de la canción y del video ha sido tan rotundo que Cardi B quiso darle las gracias a su compañera enviándole un costosísimo regalo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que la cantante de origen dominicano le hizo un envío muy especial a su nueva amiga, uno que la dejó completamente sorprendida. En la caja que le llegó a su casa había una espectacular y costosa cartera Hermès personalizada. “Mi mánager acaba de entrar y me dijo, ‘Cardi B te envió algo’”, escribió la cantante junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram. “Una Birkin no. Gracias, amiga. Omg no lo puedo creer. Ahora me pregunto que le regalaré yo”. El bolso es de color naranja y está personalizado con un mensaje de agradecimiento de la rapera, un dibujo de Thee Stallion y otros elementos que aparecen en el video de ambas. Sin duda, un regalo de impacto. ¿Cuánto le habrá costado?

