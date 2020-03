Más de 70 tiendas de las más populares están cerradas en este momento por el coronavirus Entre ellas está Nordstrom, Victoria's Secret, Macy's y H&M By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Debido al coronavirus son muchos los cambios que han experimentado los estadounidenses en los últimos días y no es para menos. El mortal virus tiene a Italia y varias ciudades de España complemente aisladas para evitar que se sigan contagiando más personas. Por eso, en ciudades como Nueva York, Washington y New Jersey, las escuelas permanecerán cerradas hasta el 20 de abril y muchas compañías han decidido que sus empleados trabajen desde casa. Incluso en La gran manzana las autoridades han dado la orden de cerrar todos los restaurantes, bares y cines. El mundo de la moda y la belleza también se ha visto afectado. Muchos desfiles de moda ya han sido cancelados, la Met Gala fue pospuesta y hace unos días tiendas como Tommy Hilfiger, Nike, Urban Outfitters y otras de igual importancia decidieron cerrar sus puertas por dos semanas. La situación sigue empeorando y las tiendas más importantes del país tuvieron que tomar una drástica decisión, unirse a los demás establecimientos y también cerrar sus puertas para poder cuidar la salud tanto de los clientes como de los empleados. De hecho, estas tiendas departamentales son las más populares del país. En realidad, en casi todo el país los establecimientos están sufriendo las consecuencias. Entre las tiendas que acaban de anunciar que cerrarán sus puertas hasta nuevo aviso están las tiendas por departamentos como Bloomingdales, Saks, Macy’s, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman y Nordstrom. Además, también Sephora, Ulta, H&M, Old Navy, Banana Republic, Intermix, Zara, Bottega Veneta, Gucci, Saint Laurent, Chanel, Kate Spade, Tory Burch y Coach decidieron cerrar todas las tiendas que tienen tanto en Estados Unidos como En Canadá hasta que termine el mes de marzo. Por su parte Victoria’s Secret, American Eagle, Bath & Body Works, Zara, Uniqlo, Benefit Cosmetics, Kiehl’s, The Body Shop, Lululemon, Alice & Olivia y J. Crew, entre muchas otras estarán sirviéndole a sus clientes solo mediante su página web. Advertisement

