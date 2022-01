Atención amantes de maquillaje: ¡llegó Ulta a las tiendas Target! Aquí te contamos cómo encontrar la tienda más cercana a tu hogar Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Minitienda Ulta en Target Credit: Cortesía de Target y Ulta ¡Las tiendas de belleza Ulta están oficialmente en Target! Las compañías se unieron para crear nuevas minitiendas Ulta Beauty en Target en todo el país, y acaban de abrir en más de 50 tiendas durante su lanzamiento inicial. En los próximos años, veremos este departamento de belleza expandido en un total de 800 ubicaciones. A partir de ahora, podrás encontrar más de 50 marcas de belleza en ciertas tiendas Target como Anastasia Beverly Hills, bareMinerals, Clinique, MAC Cosmetics, Tarte, Urban Decay y más. Cada minitienda tendrá aproximadamente 1,000 pies cuadrados dentro de las tiendas Target seleccionadas. En este momento, puedes encontrar el Ulta Beauty en Target más cercano consultando el sitio web ulta.com. Minitienda Ulta en Target Credit: Cortesía de Target y Ulta "A medida que la industria de belleza continúa evolucionando, nos enorgullece ser líderes que redefinen y elevan continuamente las experiencias de nuestros clientes. Ulta Beauty en Target refleja nuestro compromiso a impulsar la industria y mantener a nuestros consumidores comprometidos de manera significativa", dijo Kecia Steelman, directora de operaciones de belleza de Ulta, en un comunicado. "Nuestros equipos dinámicos han trabajado juntos para crear una mejor manera de descubrir la belleza de prestigio con un surtido cuidadosamente seleccionado y expertos informados y accesibles para servir como gurús de la belleza". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si eras amante de la belleza, ¡no dejes de verificar si en tu Target más cercano ya existe Ulta!

