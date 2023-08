Thermage FLX: radiofrecuencia contra el envejecimiento El Dr. Campos nos revela cómo puedes lograr una piel rejuvenecida con este tratamiento que estimula el colágeno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El deterioro del colágeno provoca la aparición de signos visibles de envejecimiento, lo cual unido a la celulitis puede afectar a la firmeza de la piel. Sin embargo, hay un tratamiento de radiofrecuencia llamado Thermage FLX que puede dar marcha atrás al deterioro. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos compartió los detalles. ¿QUÉ ES THERMAGE FLX? Thermage FLX es un sistema de radiofrecuencia cuya finalidad es estimular el colágeno mediante la acción del calor, aplicándose en forma de disparos. Redefine el óvalo facial y tensa la piel del rostro, cuello y zona del párpado, pero también se puede utilizar en glúteos, abdomen, piernas y brazos. Esta tecnología calienta la piel hasta una gran profundidad, estimulando así la síntesis del colágeno y compactando el existente. Pero, lo novedoso de Thermage FLX es llevar hasta las capas más profundas de la piel una mayor intensidad de calor que tecnologías anteriores y distribuir esa energía en un área más grande de tejido. De esta forma, se logra un mayor estímulo del colágeno y un tensado más efectivo de la piel. ¿QUÉ BENEFICIOS TIENE? Thermage FLX es posible aplicarlo en cualquier zona del cuerpo, sin cirugías, tratamientos invasivos ni contraindicaciones. Se puede realizar en cualquier época del año, en tipo de piel, edad y sin período de convalecencia, ya que no requiere tiempo de recuperación. Tampoco se necesita ningún cuidado especial, más allá del mantenimiento básico de la piel y la aplicación de protector solar, como parte de la rutina de cuidado de la piel. La función de vibración incorporada también asegura el máximo confort y elimina el dolor durante el procedimiento, siendo el único que enfría mientras calienta la piel. Sentirás una leve sensación de calor cuando la punta del dispositivo toque tu piel, seguida de una sensación de frío para ayudar a proteger tu piel y minimizar cualquier molestia. Por eso, Thermage FLX es perfecto para reafirmar cuerpo y rostro. Además, de lograr una piel más firme, y contornos definidos y más suaves, también mejora la calidad de la dermis. ¿CUÁNDO SE VEN LOS RESULTADOS? Los resultados comienzan a ser visibles desde la primera sesión, percibiendo una piel mucho más suave. Los resultados aparecerán gradualmente de los dos a los seis meses siguientes a una sola sesión de tratamiento. Los efectos son muy duraderos, pudiendo prolongarse de uno a dos años, dependiendo de la condición de la piel y el proceso de envejecimiento. Durante los tres meses posteriores al tratamiento, a medida que tu piel continúe produciendo colágeno, notarás que los resultados siguen mejorando con el tiempo. ¿QUÉ COSTO TIENE? El costo promedio de Thermage FLX es de $2500 a $3000 por sesión. Eso sí, debemos tener en cuenta que realmente se necesita una sola sesión para ver resultados óptimos así que el precio está bastante justificado. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN UNA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN… La mayor parte de los pacientes aplican para este tratamiento ya que es de gran ayuda para regenerar la piel e induce a la producción de colágeno y muchas proteínas de sostén de nuestra piel. Pero hay excepciones como son los pacientes que tengan marcapasos o algún implante de estimulación cerebral y las embarazadas. Por estos motivos, debes siempre consultar con un profesional certificado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Thermage FLX: radiofrecuencia contra el envejecimiento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.