Para algunas mujeres mantenerse a la moda es un pasatiempo que les sale bastante caro, sobretodo cuando sus gustos están más allá de su presupuesto. Y es que no podemos negar que nada como un bolso o unos zapatos que de Christian Louboutin o Jimmy Choo, o un vestido de Versace o Carolina Herrera. La construcción, los detalles y la calidad son definitivamente incomparables. El problema es que no todas pueden darse el lujo de pagar $800 por un par de zapatos o unos cuantos miles por un traje. Por eso las tiendas que ofrecen piezas de diseñador a precios más asequibles se han convertido en toda una joya para las chicas que les gusta vestir con ropa de diseñador sin gastarse una fortuna. Una de las tiendas virtuales más famosas que tiene este concepto es The RealReal, dónde puedes encontrar marcas como Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Prada y muchos más. El problema es que al parecer no todo lo que ahí brilla, es oro.

Resulta que desde hace un tiempo la tienda ha venido recibiendo acusaciones que alegan que muchas de sus piezas no son originales. Por lo mismo la cadena CNBC hizo un reportaje dónde salió a relucir que las personas que están supuestas a autenticar las prendas, realmente no están tan preparadas para ello y que además tienen tanto trabajo que es muy posible que no tengan tiempo de revisar todo. Sin embargo, el problema va más allá.

Y es que muchos clientes de la tienda han publicado fotos en las redes sociales de zapatos, bolsos y otras piezas, con errores garrafales como el nombre del diseñador mal escrito o, por ejemplo, en vez de decir hecho en Italia decía hecho en China. Y como era de esperarse todos están pidiendo su dinero devuelta.

No hay duda de que la tienda está metida en tremendo lío. Ya sabes, si has comprado algo en este site, revísalo muy bien solo para que te asegures de que sea real y no una copia muy bien hecha