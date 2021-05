Los espectaculares vestidos de Thalía en el evento Latin Grammy Celebra Ellas y su música Thalía se cambió en varias ocasiones de modelo, para conducir el show y para actuar, ¡y cada uno de los trajes fue más espectacular que el anterior! Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Thalía en Latin Grammy celebra ellas vestidos Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy La cantante mexicana Thalía sigue siendo un torbellino sobre el escenario. En el evento Latin Grammy celebra Ellas y su música, transmitido por Univisión, pudimos ver a la diva hacer un repaso por algunos de los grandes éxitos de su carrera como Mojito, Piel morena, Arrasando o Amor a la mexicana. Pero además, la también empresaria fungió como conductora del concierto-homenaje, en el que participaron otras estrellas de la talla de Gloria Estefan, Olga Tañón, Vikky Carr o Becky G, entre casi una veintena de artistas femeninas. Un desfile de talento y glamour que nos hizo cantar, bailar y admirar los modelitos que las artistas presumieron en sus actuaciones. Thalía se cambió en cuatro ocasiones de traje desde su llegada a la alfombra. En la elección de vestuario para conducir el show, la mexicana contó con la ayuda de la estilista de celebridades Irma Martínez, quien se aseguró de hacer destacar a la sueprestrella con diferentes diseños, a cada cual más glamoroso e interesante. La camaleónica intérprete también lució distintos looks durante sus actuaciones. ¡Una auténtica show-woman! Para llegar al evento que se celebró en Hollywood, Florida, opto por un fabuloso vestido de Giannina Azar en color rosa empolvado. Con una voluminosa falda de capas de tul, y un corpiño con brocado dorado y pedrería, la mexicana dejó su melena suelta, pero retirada del rostro, peinada con suaves ondas y calzó unas coquetas sandalias de tacón y plataforma en tono violeta. Thalía en Latin Grammy celebra ellas vestidos Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy En su aparición sobre el escenario de la gala la vimos con un llamativo vestido fucsia de un solo hombro, drapeado, con cola y un gran lazo en la cintura de Nicolas Jebran, que acompañó de zapatos a la medida de Flor de Maria. Muy bien acompañada por Luis Fonsi, Thalía, quien reconoce que uno de sus últimas preferencias de estilo pasa por llevar traje, presumió un esmoquin de corte clásico en color dorado de Dsquared 2, con pajarita ancha y fajín. El color dorado es de los favoritos de la también diseñadora que impactó con un impresionante vestido asimétrico, corto por delante y con tremenda cola por detrás, de Nicolas Jebran. La cola, que caía de una enorme lazada en la espalda, estaba bordada con pedrería brillante, dándole un bonito movimiento similar al oro líquido, cuando la conductora caminaba. Para presentar junto a Prince Royce, el rojo pasión fue la apuesta de Thalía, con este diseño de LouLou. Un vestido de escote barco confeccionado con tul fruncido y transparencias en el vientre y el lateral, que le hizo lucir muy sensual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Thalía en Latin Grammy celebra ellas vestidos Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Pero el despliegue de estilo de la cantante mexicana no acabó ahí. Sobre el escenario, Thalía decidió rescatar algunos de sus vestuarios más icónicos y pudimos ver a las bailarinas con bustieres decorados con llaves de agua o pequeñas guitarras. Thalía en Latin Grammy celebra ellas vestidos Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Por su parte, y con estilismos a cargo de Michael Ngo, ella lució un body blanco adornado con pedrería sobre el que fue cambiando de complementos, como unas perneras de brillante charol rojo, un trench fucsia con flecos de abalorios a juego con las llamativas botas o una chaqueta corta con los colores del arcoíris, dando la sensación de que lucía un vestuario completamente distinto en cada canción.

¡Bravo Thalía porque nunca dejas de sorprendernos!

