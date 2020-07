Thalía tumba las redes con este bikinazo estilo años 60 que ha creado tendencia Así, en apenas unos segundos, la cantante mexicana ha puesto de moda un estilo que parecía olvidado. Este es el traje de baño del que ya todos hablan. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con un tiktok, en medio de una entrevista o con video casero, Thalía jamás pasa desapercibida. A sus 48 años tiene bien asumido que a nadie le importa lo que ella haga o diga, igualmente va a seguir haciendo lo que quiera. En esta ocasión volvió a convertirse en el centro de todas las miradas, y con mucha razón. Siempre nos sorprende con modelos llamativos que podrán gustar más o menos, pero nunca nos dejan fríos. Para este fin de semana, la mexicana nos hizo viajar al glamour de los 60 con un bikini de lo más retro que ha provocado el caos. Sus colores y estampado llamativos, su aire fresco y diseño impecable lo ha convertido en tendencia de inmediato. Solo ella consigue estas cosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "Verano, amor diversión", escribió. Y es que, a pesar de la que está cayendo, Thalía siempre ve el vaso medio lleno y saca lo mejor de la vida. Su eterna sonrisa, su sentido del humor y sus locuras en redes están siempre en el top ten de las más comentadas. Después de unos meses confinada con su familia y ejercer de mami a tiempo completo, se han tomado unas vacaciones en las que están disfrutando del sol, la playa y los momentos mágicos propios del verano. Eso sí, siempre cuidándose y tomando todas las precauciones que se requieren. En lo musical ella sigue recopilando éxito tras éxito. Prueba de ello es este temazo de Carlos Vives con la cantante, "Todo me gusta", un tema de lo más fresco y veraniego. Si es que de ella, y valga la redundancia, todo nos gusta.

Close Share options

Close View image Thalía tumba las redes con este bikinazo estilo años 60 que ha creado tendencia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.