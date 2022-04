Thalía presume tratamiento estético para el rostro ¡y la critican por usar muchos filtros! La cantante mexicana ama cuidarse y no duda en compartir los caprichos con los que consiente su piel pero algunos fanáticos piden verla "al natural". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalía es una mujer coqueta que se preocupa por su aspecto y a la que le gusta lucir bien. A sus 50 años, no esconde que adora consentirse y al igual que otras celebridades como Adamari López, comparte sin tapujos los tratamientos a los que se somete para verse mejor. La cantante presume una figura envidiable y un cutis radiante, terso y sin arrugas. El cuidado de la piel siempre ha sido una obsesión para la mexicana quien siempre con sentido del humor ha hecho a sus seguidores partícipes de sus ansias de eliminar los kilitos de más adquiridos durante la pandemia o su preocupación por el crecimiento de su papada, que ella atribuye a tantas horas mirando el celular. Ahora ha revolucionado las redes al publicar un video con uno de sus secretos para verse así de bella. Se trata de un tratamiento con rodillos con corrientes eléctricas que estimulan el músculo para "recordarle donde tiene que estar", tal y como afirma en el video la especialista en el cuidado de la piel Sandra Velandia. "Acuérdale donde tiene que estar", dice Thalía mientras la esteticista recorre el contorno de sus pómulos para lograr un efecto lifting. "Arriba, aha , se queda arriba". También vemos cómo usa esta herramienta en el extremo del ojo, para lograr un efecto de mirada despierta. "Pa'rriba, ¡jalando la ceja pa'rriba!", exclama la artista a quien vemos disfrutando de estos momentos de bienestar. "Me time" [tiempo para mi], escribió junto al video la intérprete de Amor a la mexicana. Sus fanáticos, igual que la llenaron de consejos cuando sufrió terribles quemaduras por causa del sol, no han dudado en lanzarle mil piropos y alabar lo bella que está. "Te ves increíble", "Cada día más joven" o "Divina estás" son algunos de los comentarios que recibió el post, con más de 99.000 "me gusta". Según la página web de Velandia, el tratamiento al que se somete se llama remodelación facial y combina electroestimulación con radiofrecuencia para mejorar el aspecto de la piel. Estas tecnologías consiguen mejorar el tono muscular y la firmeza de la dermis. ¿Su efecto? Puede ayudar a definir la mandíbula, adelgazar los cachetes e incluso reducir las bolsas bajo los ojos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque también hubo quien criticó el uso exagerado de filtros en la grabación, en la que claramente podemos apreciar que Thalía usó un filtro de angelito con el que aparecen unas alas, una halo de brillos en la cabeza y hasta ojos azules. "Si de verdad eres hermosa y ahora se nota que no puedes aceptar la realidad que es envejecer", escribió una. "Mucho filtro, ni parece ella", apuntó otro. "Esa mujer es bella, debería poner menos filtro y así se aprecia más su tratamiento facial" fue otro de los comentarios que pedían a la artista que mostrase su rostro al natural. Y a ti ¿qué te pareció? ¿Te harías el tratamiento o piensas que es todo filtro?

