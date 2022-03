¡Pobrecita! Thalía sufre tremendas quemaduras de sol La cantante mexicana ha compartido unas imágenes con el escote muy enrojecido que nos han dolido a todas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todos sabemos (o deberíamos saber) que un buen bloqueador solar es una parte imprescindible de nuestra rutina de belleza, tanto si vamos a la playa como en nuestro día a día, los protectores deben ser el último producto que nos apliquemos antes de salir de casa. Especialmente si vivimos o visitamos una zona de mucho sol. Pero a Thalía parece habérsele olvidado esa regla de belleza, pues la cantante mexicana ha compartido unas imágenes en su cuenta de Instagram que nos han dolido a todas. La artista se ha tomado una fotografía delante del espejo, envuelta en su toalla de baño y mostrando cómo su escote y hombros están rojísimos, quemados por el sol. Tanto, que se ve en blanco la marca de los tirantes. La estrella, presumiendo un brillante collar de diamantes y una cadena de oro con una medalla con letras inscritas, ha colgado un video en el que aparece presionándose con el dedo índice la zona del escote y se ve cómo deja huellas blancas allá donde toca, algo característico de las quemaduras solares y sus fanáticos no han dudado en brindarle cientos de remedios para este problema. "Ponte tomate, sirve para calmar el ardor", escribió una. "Amor, urge la sábila para refrescar la piel", escribió otra. "Tienes que echarte pronto una crema varias veces. Los daños del sol son irreparables y cuando pasen los años puede ocasionar enfermedades de la piel. Por eso hay que echarse varias veces protector solar y no estar mucho tiempo bajo el sol" le aconsejó otra de sus seguidoras. El aloe vera, e incluso cremas con receta médica fueron otras de los remedios que sus fieles le propusieron a la también empresaria. Thalía estaba feliz celebrando el cumpleaños de su amiga Lili Estefan durante el fin de semana y no sabemos cómo se descuidó de esta manera, pues ella es bien coqueta y amante de los productos de belleza. De hecho, la conductora cubana también comentó en la imagen escribiendo "ouch" y unas llamas de fuego. Tal y como le compartió una fanática, los rayos del sol causan mucho daño a la piel, no solo pueden producir enfermedades graves, también envejecen nuestra dermis de manera prematura, generan manchas y arrugas, especialmente en el rostro y el escote. A todas nos gusta lucir bronceadas, pero hay que limitar los ratos que pasamos bajo el astro rey y siempre con protección. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El día anterior a posar con sus quemaduras, la mamá de Sabrina Sakae y Matthew Alejandro, compartió unas imágenes en un yate navegando por la costa frente al downtown de Miami, saltando al agua y disfrutando del mar en un flotador, ataviada con un traje de baño estilo neopreno, de tirantes pero largo hasta debajo de las rodillas. ¿Será que estaba tan entretenida que se olvidó de volver a aplicarse el bloqueador? ¡Recupérate pronto Thalía!

