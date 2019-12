No vas a creer lo que hizo Thalía en una de las tiendas de Macy's en Miami La cantante llegó muy temprano a la tienda ubicada en el Aventura Mall. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es un secreto que Thalía tiene una de las colecciones de ropa más exitosas de Macy’s y todo gracias a que ella misma se encarga de promocionarla cada vez que puede. Ya sea en una alfombra o en las redes sociales, la artista mexicana se ha convertido en toda una embajadora de su línea. Por eso no nos sorprendió con la misma cantante subió un video a su cuenta de Instagram dónde muestra cómo llegó de incógnito al establecimiento de Macy’s en Aventura Mall, en Miami y como hija de vecino empezó a organizar la ropa. Ni corta ni perezosa, la mexicana llegó muy temprano a la tienda y lucía irreconocible con pantalón negro deportivo, camiseta blanca, tenis multicolor y gorra. Según sus propias palabras, llegó a la tienda para ver si el área dónde se encuentra su colección estaba en orden. Para su sorpresa casi todo estaba organizado, excepto algunas piezas las que ella misma arregló para que todo luciera perfecto. Incluso hasta se probó un chaleco de piel sintética e hizo algunas recomendaciones de sus piezas favoritas. Aunque llegó a la tienda justo en el momento en que abrió sus puertas, para su sorpresa poco después su sección ya tenía algunos clientes mirando las piezas, algo que la alegró mucho. Sin duda, la artista mexicana sabe muy bien cómo promocionar su línea, ¿no crees? Advertisement

