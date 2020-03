Thalía tuvo que olvidarse de la ropa interior para poder lucir este vestido By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sin temor a equivocarnos podemos decir que Thalía es una de las artistas más exitosas y queridas del momento, y tomando en cuenta que lleva más de tres décadas en el mundo del espectáculo, eso es mucho decir. Y es que la cantante mexicana no para de trabajar tanto en su colección de ropa y accesorios disponible en Macy’s, como en la música. Incluso recientemente la vimos como una de las presentadoras de Premio lo nuestro dónde hizo un excelente trabajo. Pero tenemos que admitir que lo que nos dejó fascinadas fueron los diferentes looks que lució en la tarima. Y es que la también actriz siempre se luce con los atuendos que lleva cuando canta o cuando acude a una alfombra y aunque normalmente lleva piezas sexys, sin duda, este modelo es el más atrevido de todos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante subió una foto a su página de Instagram luciendo un ceñido vestido negro con reveladoras transparencias con el que claramente se nota que no lleva ropa interior. El traje, el cual fue uno de los looks que lució durante su rol de presentadora de Premio lo nuestro, es del diseñador indio Gaurav Gupta y deja ver la escultural figura que conserva la mexicana a sus 48 años. La mitad derecha del vestido está cubierta con un material de brillo perfectamente ubicado para cubrir las partes necesarias como los senos. El lado izquierdo es completamente transparente y muestra bastante piel, incluso una gran parte del estómago dónde se pueden apreciar el six-pack de la cantante. “Sintiéndome feliz, sintiendo fuerte”, escribió junto a la imagen. La foto ha causado tanta sensación que en pocas horas ya tiene más de 300,000 me gusta y más de 4,000 comentarios. Y es que muy pocas veces hemos visto a Thalía luciendo tan sensual y con una pieza con la que no necesitó ropa interior. Advertisement

Close Share options

Close View image Thalía tuvo que olvidarse de la ropa interior para poder lucir este vestido

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.