Thalía seduce en redes posando con un sexy conjunto de ropa interior La artista mexicana se haya inmersa en la grabación de un nuevo video musical en el que luce muy sensual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque muchas celebridades se toman unos días para descansar con la llegada del verano, Thalía no hace más que presumir lo atareada y emocionada que está con un nuevo trabajo del que poco ha develado. La mexicana creó alarma entre sus seguidores hace unos días cuando mostró sus piernas llenas de cardenales, sin embargo aclaró que se debían a la exigencia de las complicadas coreografías de su nuevo proyecto. "Tercer día de filmación y mis piernas 4 terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, ¡toda una trouper 4 ever! Vamos, ¡continuemos rodando!", escribió. Además de estas "heridas de guerra", la artista mexicana también ha dejado ver algunos detalles de esta filmación, como una imagen junto a la cantante Kenia Os -lo que nos hace sospechar de una colaboración- y que el escenario es un glamoroso cuarto de baño con aire art decó. También hemos podido fijarnos bien en su llamativo look de belleza. Con tupé y el cabello recogido en una coleta alta con textura, la intérprete luce unos labios en rosa fucsia y un intenso maquillaje de ojos ahumado, con abundantes pestañas. Además, y posando coqueta frente al espejo, la también empresaria presume su esbelta silueta enfundada en un bodysuit bicolor, con la parte del brasier en un tono piel y el resto negro, que le hace ver espectacular. Por supuesto recibió miles de piropos por parte de sus seguidores, quienes admiraron lo hermosa que se ve, y también muchos fanáticos le pedían saber ya de qué se trata este trabajo secreto. "Intenso lo que les tengo preparado... Wow, así quedó mi hombro del corsét que traje por 6 horas... He estado corriendo de aquí para allá que de pronto me pego en una mesa, me subo en otra, me siento en escaleras, me cargan los bailarines, voy corriendo y tropiezo con la esquina de algunas de las máquinas o tripies de luces y bueno pues eso es la actividad que hay detrás de un proyecto tan querido y tan apasionado como este", describió el otro día en sus historias. a quienes no cesaron de preguntarle cómo estaba. Thalia seduce sexy body redes Credit: Instagram Thalía La artista ha bromeado con sus seguidores publicando un video en el que le pillan adormilada sobre la mesa del maquillaje ataviada con un batín de leopardo que luce en varias ocasiones, entre toma y toma de la filmación. Sin duda, son días duros de mucho trabajo para la estrella. Coreografías extenuantes, cambios de vestuario, sesiones de maquillaje y peluquería, y todo el estrés que rodea a una grabación, así que solo podemos aplaudir a Thalía por tomárselo con humor y darlo todo por sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Estamos deseando ver el resultado!

