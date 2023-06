Thalía con este sensual traje de baño rosa sale de paseo con Lili Estefan Presumiendo "cuerpazo" con el color “Barbie” de la temporada la cantante y actriz mexicana pasó una tarde divertida junto a su gran amiga en un yate ¡Aquí las imágenes! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalia gorra y lentes Credit: Instagram Thalia Selfie "¡Esta mujer no envejece!", comentaban sus fans al ver las fotos que la fabulosa Thalía compartió en sus redes sociales ayer lunes feriado en Miami durante un paseo en yate con Lili Estefan, la presentadora de "El Gordo y la Flaca", por la exclusiva zona de Star Island. "Todos sabemos tu edad...17... ¿verdad?", le decían. La actriz y cantante mexicana de 51 años conquistó a sus más de 20 millones de seguidores con su look veraniego en el que lució un traje de baño rosa encendido con cortes laterales y escote profundo muy al estilo Barbie. Thalia swimsuit pink Credit: Instagram Thalia Lo complementó con unos shorts largos en gris perla, y para protegerse del sol escogió lentes estilo aviador y una gorra en azul marino. En su cuello lucía varías cadenas con medallones y placas de su nombre y el de su nuevo álbum musical "Thalia's Mixtape" que hacían juego con sus pendientes de estrella. Con un maquillaje sencillo y muy natural, con piel radiante y labios rosa, Thalia lució hermosa y relajada en un momento pleno de risas y complicidad con su querida amiga Lili. Thalia y Lili yate paseo Credit: Instagram Thalia La amistad de este dúo de famosas surgió hace más de treinta años cuando Lili Estefan tenía su programa radial y entrevistó a Thalia en sus tiempos de la telenovela "Marimar". De allí salió el contacto con Emilio y Gloria Estefan, los tíos de "la Flaca" y el resto es historia con producciones inolvidables como "Amor a la mexicana" y "Piel Morena". Es muy inspirador ver ejemplos tan bonitos de amistad y complicidad como el de este par de celebridades que están para apoyarse y acompañarse en las buenas y en las malas, con cariño genuino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además no sobra elogiar el regio estado físico de ambas, que siempre se caracteriza por su energía acompañada de una gran sonrisa, el mejor accesorio para este par de fanáticas de la moda que siempre marcan tendencia. Amazon swimwear pink Credit: Amazon Si quieres un traje de baño rosa al estilo de la "Reina de las telenovelas", aquí te sugerimos esta bella y económica opción de la marca Tempt Me, que cuesta $33.99 y está disponible en Amazon.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Thalía con este sensual traje de baño rosa sale de paseo con Lili Estefan

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.