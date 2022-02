Thalía se hace tratamiento estético para quitarse la grasa: "Necesito algo para mi papada ¡ya!" Desde la camilla y con gran sentido del humor, la cantante mexicana mostró el procedimiento que llevó a cabo para eliminar esa grasita de más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con las navidades aún recientes, los cuerpos empiezan a necesitar una limpieza para deshacerse de esa fiesta de calorías al que fueron sometidos. Thalía, quien no se pierde ningún caprichito en las comidas cuando la ocasión lo amerita (por ejemplo la rosca de Reyes Magos), decidió hacerse un tratamiento estético para eliminar esa grasa de más que se ha acumulado. Siempre con técnicas naturales y sin bisturí de por medio, la mexicana mostró en qué consiste este procedimiento que la deja como nueva. Con apenas un bra encima, uno de su propia marca Thalia Sodi Collection, los expertos empiezan a envolverla y apretarla con unos plásticos que se encargarán de hacer el trabajo. Thalía Thalía | Credit: IG/Thalía Thalía Thalía | Credit: IG/Thalía Es un tratamiento conocido como endermoligie que permite actuar en zonas localizadas de grasa y mejorar las partes más rebeldes del cuerpo. "A ver qué tal me va, hace años que no me lo hago", adelantó. "Me están amarrando la cintura con plástico y todo ¡porque me estoy quemando la grasa!", bromeaba ya a punto de empezar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre con el sentido del humor como compañero fiel Thalía se dirigió a los que critican todo, que era como estar en traje de baño, de ahí mostrarse con el sujetador. "Eso es para las mentes cochambrosas", dijo entre risas. Thalía Thalía | Credit: IG/Thalía Y mientras compartía este momento con sus seguidores, dio a conocer qué parte de su cuerpo siente que necesita tratamiento casi de urgencia. "Necesito algo para mi papada ¡ya!", siguió de lo más cómica. Comienza un nuevo año y con él un sinfín de proyectos así que hay que estar estupenda. Ella siempre lo está, pero una ayudita así ¡nunca viene mal!

