Look del día

Myrka Dellanos, Clarissa Molina y Thalía son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita!

Clarissa Molina

El look del día Credit: Instagram La reportera estuvo en la transmisión de El gordo y la flaca desde Nueva York con este original vestido azul de punto con botones en la falda que lució con bonitos zapatos cubiertos con un volante de tul arcoíris.

Myrka Dellanos

El look del día Credit: Instagram También en la Gran Manzana vimos a la periodista cubana con este llamativo traje de pantalón y chaqueta larga con hombros exagerados amarillo neón y una gargantilla con flor de color negro.

Thalía

El look del día Credit: Instagram La cantante continúa con la promoción de su nuevo trabajo y visitó el Today Show con este set de mezclilla de cazadora sastre y pantalón ancho con bolsillos cargo confeccionado en distintos tonos de mezclilla de Kriado que combinó con botines peep toe de su propia colección.

Fernanda Castillo

El look del día Credit: Instagram ¿Así o más sexy? La actriz usó un pantalón de encaje negro transparente, con un top bordado y corsé de Alexia Ulibarri, sobre el que lució un abrigo fino y largo de color magenta de Ángel Grave. Joyas Bulgari, botas altas negras y una cartera Gucci completaron su look en la promoción de Isla Brava.

Cardi B

El look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Vimos a la rapera presumir sus curvas en un ceñido vestido naranja, que combinó con llamativas piezas de joyería de color turquesa. Sandalias decoradas con piedras y un enorme Birkin verde fueron sus accesorios.

Francisca

El look del día Credit: Instagram La dominicana se encontró en Nueva York con su amigo Alejandro Chabán. Muy sonriente, se vio guapísima con un set de bermudas y chaqueta fucsia, con top blanco y sandalias.

Ana Patricia

El look del día Credit: Instagram Muy elegante, la presentadora nos regaló esta instantánea en la que posa con un vestido fruncido de un solo hombro en color piedra. Con el cabello recogido, completó su atuendo con grandes aretes y tacones clásicos.

Jessica Carrillo

El look del día Credit: Instagram Tan alegre como su vestido entallado de color naranja estaba la presentadora en el plató de Al rojo vivo. Además de resaltar su silueta con el corte del traje, alargó sus piernas con zapatos nude.

Lourdes Stephen

El look del día Credit: Instagram Su compañera eligió un diseño de manga larga de teed azulado con unos lazos en el escote que combinó con zapatos de charol en rosa claro.

Michelle Salas

El look del día Credit: Instagram La hija de Luis Miguel disfruta de su compromiso y posó así de casual en las calles de Nueva York, con un pantalón ancho de color beige con cintura elástica de Storets, top blanco tejido de Alo Yoga, una original cartera rígida efecto carey y sandalias de cuero de Hermès.

