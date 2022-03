¡Thalía se preocupa por su papada!, ¿cómo podría quitársela sin cirugías estéticas? El tema de la papada preocupa a Thalía, que ha pedido consejos para eliminarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como el resto de la humanidad, lo cierto es que los famosos no escapan al paso del tiempo, ¡ni de las papadas! Es precisamente el abultamiento debajo de la barbilla lo que tanto preocupa en estos momentos a Thalía. A sus 50 años, la cantante y actriz sigue luciendo una figura espectacular. No obstante, ha comenzado a notarse una papada que no es de su agrado. "¡Qué pedo con mi papada! ¿Qué voy a hacer con esta papada?", preguntó la actriz en un vivo en sus redes sociales. Según Thalía, hay dos causas fundamentales que han contribuido a que su papada sea más visible: una es el sedentarismo que trajo consigo la pandemia y otra es el constante uso de los teléfonos, que nos hace todo el tiempo mirar hacia abajo y adoptar una posición que hace que se pronuncie la piel del cuello. "Yo no sé ustedes, pero con la pandemia y obviamente con estos teléfonos inteligentes me ha salido una papada cañona", aseguró la cantante a sus seguidores. Por último, la famosa se preguntó cómo iva a ser capaz de eliminar su papada, sin tener que acudir a cirugías estéticas. "¿Quién nos va a quitar la papada? ¡No quiero ninguna navaja!", dijo entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no es la primera vez que en sus redes sociales Thalía muestra preocupación por su papada. "Necesito algo para mi papada ¡ya!", dijo a inicios de año, cuando se sometió a un tratamiento conocido como endermoligie, que elimina la grasa de ciertas zonas del cuerpo.

