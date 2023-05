Las nuevas piezas de la colección de Thalía que debes tener esta temporada La cantante y actriz mostró tres modelos de zapatos en tonos plateados, perfectos para elevar el atuendo que escojas en tu próxima salida con amigos o en pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalía Credit: Photo by Dominik Bindl/Getty Images Thalía además de ser una gran artista es una excelente empresaria con un amplio catálogo en el mundo de la belleza, que sigue creciendo con el paso del tiempo. Este jueves la cantante dio a conocer los modelos nuevos que serán parte de su colección de zapatos de Macy's. La también actriz, quien tiene un closet similar al de una tienda, compartió un video en sus plataformas sociales en el que enseñó tres diferentes propuestas de botas para lucir en tu próxima salida con amigos o en pareja esta temporada. En esta primavera, los tonos metalizados, especialmente el plateado, están en tendencia. En las pasarelas internacionales ha habido un despliegue de este tono ya sea con vestidos de lentejuelas hasta los tops llamativos, ideales para reinventar lo tradicional y agregar un toque único a tu look de fiesta. "La colección #ThaliaSodi en Macy's está súper increíble y súper glam", escribió en la publicación la también productora ejecutiva y creadora de la próxima docuserie: Mixtape: El soundtrack de mi vida, su nuevo proyecto en el que presenta cuáles fueron las canciones que marcaron su vida y la de toda una generación. Vaquera glamurosa Si eres de las que aman la moda del lejano oeste que tanto han explotado las famosas, estas botas son perfectas para llevar con una falda denim como esta Denim Midi Skirt de Mango. $59.99 mango.com Thalía Denim Midi Skirt de Mango Left: Credit: Instagram / Thalía Right: Credit: Cortesía de la marca Elegante y con altura Las botas cortas como los botines de plataforma son perfectas para lucir con vestidos en todas las estaciones. Nos encanta esta pieza de escote recto, tirantes finos elástico y aberturas en la cintura. Cut of Mini Dress de Zara. $27.90. Zara.com Cut of Mini Dress de Zara Thalía Left: Credit: Cortesía de la marca Right: Credit: Instagram / Thalía SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Brillante como una estrella Estas botas plateadas repletas de pedrerías te harán lucir súper chic con unos pantalones estilo cargo como este modelo casual y de tela suave, parecido al que lleva la mexicana en el clip. Curved Seam Cargo Pant de Club Monaco. $129. clubmonaco.com Botas de Thalía. Curved Seam Cargo Pant de Club Monaco Left: Credit: Instagram / Thalía Right: Credit: Cortesía de la marca

