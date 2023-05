Los fabulosos looks de Thalía en los Billboard Mujeres Latinas en la Música ¡al detalle! La artista mexicana, quien fue reconocida con el premio Global Powerhorse, nos sorprendió con sus elecciones de moda para la noche musical. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado domingo gozamos del poderío femenino en la industria musical con la primera edición de la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música, que se celebró en Miami. Por la gala desfilaron grandes artistas como Amara La Negra, Ivy Queen o Greeicy y la "Mujer del Año", Shakira. Una noche llena de buena música y glamour, con una alfombra repleta de celebridades del mundo del entretenimiento, como Giselle Blondet, Andrea Meza o Ximena Duque,que lucieron atrevidos e inspiradores looks. Pero sin duda Thalía, quien fue premiada con el galardón Global Powerhorse, nos deslumbró y sorprendió con sus arriesgadas apuestas de estilo, de la mano de la experta Irma Martínez. En la alfombra Thalia Billboard mujeres musica latina looks Credit: John Parra/WireImage La mexicana posó en la alfombra con un corte poco habitual en ella, y es muy refrescante verle probar nuevos estilos que además combinó de maravilla. Se trata de este vestido plisado dorado, con escote profundo y silueta holgada de Michael Costello, y como una diosa de la mitología griega, completó con una bonita diadema de estrellas metálicas de Wish Fine Jewelry, además de sandalias con fina pedrería brillante de Giuseppe Zanotti y guantes largos de cuero, que le dieron un toque diferente y actual. Su actuación Thalia Billboard mujeres musica latina looks Thalia Billboard mujeres musica latina looks Left: Credit: Instagram Irma Style Right: Credit: Jason Koerner/TELEMUNDO via Getty Images Para subir al escenario del Watsco Center, la premiada artista sacó su lado más salvaje con un look completo de Dolce & Gabbana compuesto por un corsé y leggins de leopardo, además de una capa del mismo estampado. No faltaron multitud de accesorios en color dorado de la misma firma italiana y también piezas vintage, como varios cinturones de cadena, gargantillas, llamativos aretes y anillos. Pisó fuerte la tarima con unas botas de su propia colección Thalia Sodi. Vestuario tras bambalinas Thalia Billboard mujeres musica latina looks Thalia Billboard mujeres musica latina looks Thalia Billboard mujeres musica latina looks Left: Credit: Instagram Irma Style Center: Credit: Instagram Irma Style Right: Credit: Instagram Irma Style La fiesta Thalia Billboard mujeres musica latina looks Credit: Instagram Irma Style Para terminar la noche y disfrutar la velada entre las célebres invitadas y su esposo Tommy Mottola, ademas de recoger su merecido premio, la intérprete de Amor a la mexicana apostó por este diseño negro satinado con cuerpo estilo bustier, detalles drapeados en la cintura y falda de silueta sirena del diseñador Valdrin Sahiti, que acompaño con guantes de tul y joyas de Wish Fine Jewelry y zapatos Giuseppe Zanotti. Thalia Billboard mujeres musica latina looks Credit: Instagram Irma Style En cuanto a su look de belleza, la mamá de dos optó por dejar su melena color caramelo sueltan suaves ondas con la raya partida en el centro, y un maquillaje luminoso que resaltó sus ojos y le hizo lucir radiante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Thalía está bien ocupada con el lanzamiento de su nuevo disco MixTape, que reúne versiones de las canciones que marcaron su adolescencia, y hace tan solo unos días pudimos verla cumplir otro sueño, dar una charla en la Universidad de Harvard sobre su exitosa carrera.

