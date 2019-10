Thalía, Cardi B y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Eva Longoria y Anne Hathaway son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Thalía Image zoom Tommaso Boddi/WireImage Regia como de costumbre lució la artista mexicana con este clásico vestido negro midi de un solo hombro, que eligió para acompañar a su esposo Tommy Mottola a recibir su estrella en el Camino de la fama de Hollywood. Advertisement Advertisement Cardi B Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La siempre controversial y muy vanguardista cantante portó este conjunto de pantalón y chaqueta de cuero colorblock para asistir a una velada en Nueva York. Eva Longoria Image zoom 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La actriz tiene una figura envidiable y la muestra con piezas como este hermoso traje amarillo de manga larga con la espalda al descubierto de Dumas. Advertisement Christina Aguilera Image zoom David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images La cantante acaparó todas las miradas cuando llegó a una gala con este extravagante look de pantalón de lentejuelas de talle alto y llamativo blusa negra con vuelos oversized y cola. Eiza González Image zoom 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Captamos a la actriz mexicana mostrando sus largas y tonificadas piernas con este minivestido con estampado de leopardo, que combinó con botines negro y un minibolso del mismo color. Lea Michele Image zoom David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images Como princesa medieval lució la actriz con este hermoso traje negro con estampado floral y falda vaporosa de Reem Acra. Advertisement Advertisement Advertisement Anne Hathaway Image zoom Theo Wargo/Getty Images Vimo a la talentosa actriz mostrando su avanzado embarazo y luciendo radiante con este look de pantalón blanco y top crema con cola. Victoria Justice Image zoom David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images Sexy pero elegante lució la joven actriz con este traje negro con pedrería y pronunciado escote. Alicia Keys Image zoom Paul Archuleta/FilmMagic Fina y elegante lució la cantante con este look de pantalón blanco con cola y top negro con cuello alto. Advertisement Advertisement Advertisement Emmy Rossum Image zoom Theo Wargo/Getty Images Fabulosa lució la actriz con este femenino vestido morado de manga larga con abertura frontal, de Chloé. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

