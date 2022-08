Thalía revive a su icónico personaje de Marimar y se ve idéntica ¡28 años después! ¿Te acuerdas del perrito pulgoso? La actriz se puso el emblemático vestido, se maquilló y se dejó el cabello rizo tal y como lo llevó la costeñita en la telenovela. ¡Tienes que verla! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalía y su protagónico en la telenovela Marimar marcó un antes y después en su carrera artística. Hoy, la actriz rindió homenaje a este personaje luego de casi 28 años de su estreno en la televisión. La también cantante compartió una serie de fotografías y un video mostrando cómo logró dar vida de nuevo a la costeñita que aún en la actualidad sigue convirtiéndose en tendencia en las redes sociales como TikTok, incluso en otros idiomas, a pesar del paso del tiempo. En su publicación en Instagram, la esposa de Tommy Motola agradeció a sus más de 19 millones de seguidores el apoyo y expresó que se siente orgullosa y honrada de poder rememorar el estilo y look de este protagónico. 1994 thalia protagoniza la telenovela marimar Credit: Mezcalent "En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi Costeñita ideal, es decir,una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos", escribió. Thalia Thalia Thalia Left: Credit: Instagram / Thalia Center: Credit: Instagram / Thalia Right: Credit: Instagram / Thalia "Más de dos décadas después, Marimar sigue conquistando corazones y audiencias variadas en todos los territorios, de todas las generaciones y sin barrera de lenguaje. Lo que yo sentí en el momento en el cual me empecé a caracterizar una vez más, pero más de 20 años después, me hizo llorar de alegría y recordar una avalancha de momentos inolvidables", agregó. Sobre cómo se preparó para el look, la empresaria dijo que usó un difusor para lograr sus icónicos rizos y también se bronceó la piel para darle el toque caribeño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Qué mágico y que fortuna poder compartir estas emociones con los fanáticos originales de nuestra bella [Marimar], y con la nueva generación que apenas está descubriendo el ritmo de nuestra costeñita amada en los challenges virales", concluyó la intérprete de "No me enseñaste". Thalia y el perrito Pulgoso Credit: Instagram / Thalia La reacción de los fans de la telenovela no se hizo esperar y algunos comenzaron a crear memes y montajes en los que se ve también al memorable perrito pulgoso. ¡Nos encantó!

