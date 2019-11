Thalía, Alejandra Espinoza y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Katy Perry y Scarlet Gruber son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Thalía Image zoom 2019 Instar Images/The Grosby Group La cantante mexicana optó por este look de pantalón de cuero, blusa negra, botas por encima de la rodilla, chaqueta de brillo y abrigo rosado pastel de piel, para ir a una velada en Nueva York 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Jessica Alba Image zoom Frazer Harrison/Getty Images La empresaria acaparó miradas con este vestido gris con aplicaciones, plumas y pronunciado escote, de Ralph & Russo. 2 de 11 Applications Ver Todo Alejandra Espinoza Image zoom Mezcalent La presentadora le puso luz y color al escenario de Reina de la canción (Univision) con este set de minifalda y croptop verde neón. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Katy Perry Image zoom Rich Polk/Getty Images for Baby2Baby Bella lució la querida cantante con este modelo negro con platedado en la parte superior, que combinó con un moño alto. 4 de 11 Applications Ver Todo Olivia Munn Image zoom Rich Polk/Getty Images for Baby2Baby Quedamos fascinadas con este sofisticado vestido blanco de un solo hombro que portó la modelo. 5 de 11 Applications Ver Todo Rosie Huntington-Whiteley Image zoom Gotham/GC Images Superfabulosa lució la modelo y actriz con este look de pantalón negro, top del mismo color y hermoso abrigo amarillo. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Scarlet Gruber Image zoom Mezcalent La actriz llegó a la presentación de su nueva serie, Médicos, con este traje negro con encaje y transparencias que la hacía lucir muy hermosa. 7 de 11 Applications Ver Todo Chrissy Teigen Image zoom Rich Polk/Getty Images for Baby2Baby La modelo lució increíble con este traje verde menta de un solo hombro y abertura frontal de Georges Hobeika. 8 de 11 Applications Ver Todo Kirsten Dunst Image zoom Rich Polk/Getty Images for Baby2Baby Sobria y elegante lució la actriz con este sencillo vestido negro, que complementó con zapatos de punta del mismo color. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Emma Watson Image zoom 2019 Goff Photos/The Grosby Group Captamos a la actriz cuando salía del gimnasio ataviada con jeans negros, top de cuello alto y llamativo abrigo estampado. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

