¡Omg! No vas a creer lo que lleva Thalía en su cartera La cantante mexicana sorprendió a todos al sacar varios objetos de su bolso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando hablamos de las artistas latinas más queridas y respetadas uno de los primeros nombres que nos llega a la mente es el de Thalía y no es para menos. Con un poco más de 40 años de carrera, la actriz y cantante mexicana empezó su carrera cuando aún era una niña y desde entonces, gracias a sus novelas y discos, se ha convertido en una de las artistas latinas más populares de todo el mundo. Si bien hace años dejó de hacer novelas en su natal México, la mexicana se ha mantenido en el gusto del público gracias a su música, su línea de ropa, accesorios y perfumes, y por supuesto, sus redes sociales en las que se mantiene muy activa. Ahora la artista se encuentra en plena promoción de su nueva canción Psycho Bitch y por lo mismo visitó el estudio del show de Youtube Pinky Promise en dónde habló de su nuevo tema, al igual que lo que la hace irritar y convertirse en una Psycho Bitch. Eso sí, una de las partes más cool de la entrevista es el momento en que Karla Díaz, la conductora del show, le pregunta lo que lleva en su bolso y la artista se atreve a sacar todo lo que tiene frente a la cámara. La verdad nos quedamos boquiabiertas al ver las inesperadas cosas que la también empresaria lleva en su bolso, que en este caso era de Louis Vuitton SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su cartera la cantante lleva mentas, una de sus propias fragancias al igual que pastillas para la migraña y spray antibacterial. Ahora bien, no estábamos preparadas para ver lo que también sacó de ahí adentro. Resulta que la mexicana no sale de su casa sin una luz LED pequeña perfecta para tomarse selfies o hacer videos en cualquier lugar. Además, también sacó un trípode para colocar el teléfono si es necesario y hacer entrevistas, TikToks, fotos y videos. Thalia Credit: Youtube/Promise Thalia Credit: Youtube/Pinky Promise Thalia Credit: Youtube/Pinky Promise Thalia Credit: Youtube/Pinky Promise "Cariño tú tienes que tener tu luz y tienes que tener tu tripie dónde quiera que vayas", exclamó la cantante. "Mira es una maravilla, yo lo amo. Así estás feliz, reina con tu luz". También siempre lleva con ella pastillas para la acidez, al igual que maquillaje y hasta una plancha para el cabello. No cabe duda de que la mexicana sale a la calle muy bien preparada. La vamos a copiar.

