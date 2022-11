¡Espectacular! Los 8 cambios de look de Thalía en los premios Latin Grammy 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Thalia cambios de look Latin Grammy 2022 Credit: Christopher Polk/Variety via Getty Images// Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy// John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Thalía fue una de las presentadoras de esta gala de la música latina y nos dejó boquiabiertos con los diseños que presumió, ¡cada uno más fabuloso que el anterior! Con la ayuda de la estilista de celebridades Irma Martínez, mira los detalles que hicieron triunfar a la mexicana. Empezar galería En la alfombra Thalia cambios de look Latin Grammy 2022 Credit: Christopher Polk/Variety via Getty Images Como siempre, la mexicana causó sensación al posar en la alfombra con este vestido palabra de honor en color vino, con escote en V, detalles de pedrería y una tremenda abertura con el que presumió pierna, de Dolce & Gabbana. Con el cabello suelto en suaves ondas, completó su look con sandalias minimalistas y joyas de Tiffany's. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Entrada de impacto Thalia cambios de look Latin Grammy 2022 Credit: Michael Tran/FilmMagic Con un rápido cambio de vestuario, pues Thalía fue la encargada de abrir la gala, apareció en el escenario con este minivestido joya de cristales y flecos de Valdrin Sahiti con el que cantó junto a sus compañeros Laura Pausini y Luis Fonsi varios éxitos de Marco Antonio Solís, la Persona del Año de esta edición. 2 de 8 Ver Todo Inspiración bondage Thalia cambios de look Latin Grammy 2022 Credit: Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy De nuevo con el micrófono en la mano y junto a la cantante Anitta, también animadora del evento, Thalía apostó por el negro con este diseño a la medida de Michael Costello, con un cuerpo formado por correas que dejaban al aire mucha piel y una falda larga, inspirado en un look de sus inicios como cantante. Para darle más visibilidad al elegante cuello, se hizo una coleta en la parte alta de la cabeza. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Princesa moderna Thalia cambios de look Latin Grammy 2022 Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy Brillos, transparencias, pedrería, hombreras, capa... ¡Este diseño lo tiene todo! Ziad Nakad está detrás de este impactante vestido plateado recubierto de pedrería que incluye una capeleta que cae hasta el codo y le daba mucho movimiento al look, mangas guante y larguísima capa de tul. Como accesorios, unos zapatos transparentes con joya. 4 de 8 Ver Todo Flower power Thalia cambios de look Latin Grammy 2022 Credit: Instagram Parece que la esposa de Tommy Mottola ha hecho buenas migas con la brasileña Anitta. Aquí le vimos luciendo pierna con este divertido minivestido con grandes rosas de tafetán en color fucsia de Isabel Sanchis que también nos recordó a algunas piezas que Thalía usó al comienzo de su carrer, y combinó con zapatos plateados de Philipp Plein y un gran anillo brillante de Jacobs & Co. Aquí cambió también de peinado con una melena totalmente laciada. 5 de 8 Ver Todo Brillo celestial Thalia cambios de look Latin Grammy 2022 Credit: Cortesía Irma Martínez La cantante de nuevo hizo gala de su esbelta figura con este traje palabra de honor con originales adornos de pedrería en forma de telaraña y estrellas brillantes firmado por Gianina Azar, y una raja trampantojo en la pierna, que completó con una deslumbrante gargantilla. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sirena de tierra Thalia cambios de look Latin Grammy 2022 Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Este fue el segundo diseño de Valdrin Sahiti que la intérprete lució en la gala. En esta ocasión, se trata de un espectacular traje de escote asimétrico verde metálico ultrabrillante con una dramática cola con pétalos tridimensionales de color oro. 7 de 8 Ver Todo Hollywood dorado Thalia cambios de look Latin Grammy 2022 Credit: Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy Aunque parecía imposible que nos volviera a sorprender, ¡lo hizo! La cantante apostó por un look de cabello húmedo con este vestido azul real satinado de cuerpo encorsetado, falda con abertura y voluminosos hombros caídos que vistió con guantes a juego, zapatos metálicos y gargantilla brillante. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Espectacular! Los 8 cambios de look de Thalía en los premios Latin Grammy 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.