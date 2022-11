Thalía e Itatí Cantoral se reencuentran y lucen igual que en María la del barrio ¡incluso recrearon escena! Las dos amigas se reunieron en Nueva York después de años sin verse y se animaron a revivir una de las escenas más míticas de la telenovela que les unió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de meses planeándolo, Thalía e Itatí Cantoral por fin pudieron disfrutar de una fabulosa tarde en Nueva York tras años sin verse. Las mexicanas cruzaron sus caminos en 1996, cuando la cantante protagonizó la novela María la del Barrio, en la que Cantoral daba vida a la villana de la historia Soraya Montenegro. Rivales en la ficción, detrás de cámaras forjaron una fuerte amistad que perdura hasta hoy. La intérprete de Amor a la mexicana es incluso madrina de bautizo de los gemelos de su comadre, Roberto Miguel y José Eduardo. La actriz de Amores con trampa eligió un suéter fino negro y una blazer de cuero del mismo color con botones dorados para reunirse on su amiga en un restaurante cercano a la catedral de San Patricio en la Quinta Avenida neoyorquina. Thalía e Itatí reencuentro en Nueva York Credit: Instagram Por su parte, la cantante, optó por una camiseta verde oliva combinada con una parka de estilo militar con capucha ribeteada en pelo. Las dos lucieron grandes y originales lentes de sol, tipo aviador para Thalía, quien llevo su melena color caramelo suelta en ondas, y cuadradas para Itatí, quien ahora presume una melena corta en tonos rubios. Gracias a sus cuentas de Instagram, pudimos ser testigos de la divertida reunión y de cómo no se olvidan de sus fans, que deseaban verlas juntas e incluso se animaron a recrear una de las escenas míticas de María la del barrio, aunque con un final inesperado. Thalía e Itatí reencuentro en Nueva York Credit: Instagram "Guapita dile a todas las Itatifans que les mandas un besito porque todas estaban esperando a que te viera", dijo Cantoral. "Yo les mando un beso", respondió Thalía "pero, qué creen en esta ocasión se van a invertir los papeles porque…" y se lanzó a la garganta de su compatriota, a ahogarla como en la telenovela hace 27 años pero al revés. Thalía e Itatí reencuentro en Nueva York Credit: Instagram Eso sí, tras los ricos postres de chocolate, vimos aflorar a la auténtica Soraya Montenegro. "Aquí estoy con la mujer más guapa de todo Estados Unidos, aquí en New York", comentó entre sonrisas Cantoral. "Mi amor te quiero y te extrañaba yo tanto, ¡nada mas no me vayas a desgreñar!", exclamó Thalía, pero antes de terminar la frase la actriz le estiró del pelo a la esposa de Tommy Mottola. También cantaron juntas un trozo de Psycho Bitch, la nueva canción de Thalía que también le sirvió de inspiración para su sexy disfraz de Halloween, e Itatí, sí la agarró del cuello como su personaje en la escena original. Al finalizar el encuentro, ambas se dedicaron cariñosos mensajes en las redes. "Que rico verte hermosa, nos faltó tiempo para seguir platicando" escribió Thalía quien fungirá como conductora en la próxima gala de los Grammy Latino. "Mi amiga hermosa, mi comadre del alma, gracias por esta tarde mágica", anotó Cantoral junto a un retrato de las dos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nos encanta ver a dos mujeres fuertes y triunfadoras hacer gala de una amistad que dura casi 30 años ¡y cómo siguen igual de estupendas!

