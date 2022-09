El increíble desfile de Tommy Hilfiger en Nueva York: un homenaje a Andy Warhol con Thalía en primera fila El diseñador presentó una colección en un original desfile con una pasarela llena de diversidad y un front row repleto de estrellas mientras llovía a mares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El domingo el mundo de la moda vivió una auténtica fiesta con el regreso a las pasarelas de Tommy Hilfiger después de tres años de ausencia. El diseñador estadounidense presentó en un teatro al aire libre en Brooklyn (Nueva York) su colección Ready To Wear para este otoño, durante la semana de la moda de la Gran Manzana, con un show inspirado en Andy Warhol. Repleto de guiños al creativo, como los balones plateados que decoraban el espacio o las latas que recibieron los invitados, ni la recia lluvia arruinó el magnífico y colorido espectáculo. Todos los asistentes llevaron un poncho y milagrosamente ninguna modelo se resbaló. "Quiero que las cosas sean tan variadas y diversas como sea posible", comentó Hilfiger antes del show. "Es algo que he sacado de Andy [Warhol]. Lo conocí en los 80. Me llevó a la Factoría y me enseñó lo importante que era rodearse de iconos de la cultura pop, lo que influyó mucho en el progreso de mi marca". Sobre la pasarela se hizo patente esta diversidad con modelos como Julia Fox (exnovia de Kanye West), Lila Grace Moss, Winnie Harlow -quien padece vitíligo-, Paloma Elsesser -plus size- o Quannah Chasinghorse -nativa americana-, junto a rostros más desconocidos reclutados en la calle para el evento. En el desfile pudimos ver algunas de las prendas emblemáticas de la casa como las chaquetas universitarias, uniformes de cheerleader y otras piezas estilo preppy, que con un twist aparecieron confeccionadas en punto grueso, con siluetas oversized y acompañadas de abultadas bufandas. El neoyorquino ha mantenido los guantes largos como accesorio estrella para esta temporada. También el clásico logo TH ha sido actualizado por el ilustrador de streetwear Fergus Purcell, en un intento de llegar a las audiencias más jóvenes. Pudimos verlo recubriendo numerosas piezas como los abultados abrigos acolchados que lucieron también varios asistentes. Hilfiger también presentó varias piezas en colaboración con el diseñador británico Richard Quinn, famoso por sus originales prendas súper estampadas, enterizos kitsch y llamativos looks, quien ha vestido a la reina Isabel II y también a iconos de la moda como Zendaya. En esta colección cápsula encontramos trajes de dos piezas que mezclan los cuadros escoceses con estampados florales, chaquetas de cuero con tachuelas puntiagudas y más chaquetas acolchadas. Al otro lado de la ropa, la deseada primera fila del desfile estuvo llena de caras conocidas que ya lucían la colorida colección. Thalía, gran amiga del diseñador, no quiso perderse el show y posó con una falda de seda estampada en tonos verdes, un polo de color granate con guantes largos y zapatos estilo Mary Jane a juego, y un bolso cruzado. Tommy Hilfiger desfile Warhol Thalía Credit: Astrid Stawiarz/Getty Images for Tommy Hilfiger "Siempre he siddo gran admiradora y coleccionista de los guantes largos y esta colección tiene esa Thaly-tendencia", escribió la artista mexicana en su cuenta de Instagram, donde también comentó que le había encantado la colección completa. Tommy Hilfiger desfile Warhol Thalía Credit: Astrid Stawiarz/Getty Images for Tommy Hilfiger Otras luminarias presentes en el front row fueron el cantante Shawn Mendes, las modelos Kate Moss y Karolina Kurkova, Law Roach, estilista de celebridades como Zendaya; Kris Jenner, Kourtney Kardashian con su esposo Travis Barker, quien ofreció una actuación sorpresa al final del desfile, y Alabama Barker, la primogénita de este. En la era de Tiktok, además de retransmitir el show en el metaverso a través de la plataforma Roblox, el diseñador puso a la venta las piezas en el momento del desfile. Algo inusual, pues en las semanas de la moda se suelen ver las colecciones con una temporada de antelación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué os parece la modernización de la marca?

