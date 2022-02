El look del día - febrero 21, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: IG Thalia No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Thalía, Penélope Cruz y Francisca Lachapel son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Penélope Cruz Look del día Penélopez Credit: Alejandro Martinez Velez/Europa Press via Getty Images Para presentar su nueva película Competencia oficial en Madrid, la actriz apostó por un abrigo-vestido de Chanel en color morado, estampado con el anagrama de la marca, que combinó con zapatos peep toe y bolsito de cadena también de la Maison francesa. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Lachapel La conductora viajó a los años 70 con un vestido camisero con estampado psicodélico que lució con botas por encima de la rodilla marrones a juego con su correa y el cabello suelto en ondas. 2 de 10 Ver Todo Thalía Muy atlética, la mexicana posó con este conjunto de aire deportivo en color verde caqui compuesto por pantalón cargo con elásticos en los tobillos y un top con relieves en tono crema. Para completar su look, eligió unos botines blancos con suela ancha de goma y tacón de su propia colección. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Reina Letizia Look del día Letizia Credit: Jose Oliva/Europa Press via Getty Images La monarca española apostó por un moderno atuendo para participar en una reunión de trabajo: abrigo de Carolina Herrera con flecos y bajo de tweed, leggins de cuero en color azul de Uterqüe y zapatos de altísimo tacón de Magrit. 4 de 10 Ver Todo Carmen Villalobos La actriz colombiana presume de abdomen durante el fin de semana con este cropped top negro de mangas asimétrica y un pantalón de mezclilla con cinturón de estampado serpiente. 5 de 10 Ver Todo Paulina Goto Look del día Credit: Mezcalent Para presentar la obra de teatro musical Ghost en México, la actriz eligió un conjunto monocromático en azul real muy favorecedor, con pantalones bombacho y top palabra de honor que combinó con sandalias blancas. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ximena Duque Así de acaramelada vimos a la actriz y empresaria con su esposo, posando con un minivestido asimétrico con volumen en la manga, detalles drapeados y cinturón ancho que acompañó de una cartera en color fucsia a juego con sus aretes. 7 de 10 Ver Todo Sara Maldonado Look del día Credit: Mezcalent En México, la actriz presentó su obra Prueba perfecta ataviada con un top de cuello chimenea satinado en negro y un pantalón ancho del mismo color. 8 de 10 Ver Todo Khloé Kardashian Con su trabajada silueta la empresaria no deja de presumir su figura en ajustadísimos diseños como este de color marrón chocolate con escote palabra de honor y guantes a juego. Como accesorios, una cartera con estampado de leopardo y grandes aros. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Galilea Montijo Muy colorida, la actriz lució un pantalón ancho de color fucsia combinado con una chaqueta de punto muy original, con motivos abstractos en diferentes tonos, y tacones azul cielo. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

