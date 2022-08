La evolución de estilo de Thalía ¡mira cómo ha cambiado! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Thalía cumpleaños evolución estilo Credit: Mezcalent Thalía se inició de muy jovencita en el mundo del espectáculo y desde entonces no ha dejado de trabajar, reinventarse y sorprender a sus fanáticos. ¡Mira cómo ha cambiado la estrella mexicana! Empezar galería 1972 Thalía cumpleaños evolución estilo Credit: Mezcalent Con solo un añito protagonizó un anuncio de refrescos en la televisión mexicana. Ahí comenzó su carrera artística. ¡Adorable!

1974

A los tres añitos, la superestrella ya posaba así de coqueta en traje de baño. ¡Se adivinaba mucho glamour!

1984

Con 13 años participó en el Festival Infantil Juguemos a Cantar, que producía Raúl Velasco, con el tema Moderna Niña del Rock, una actuación que le valió el segundo lugar. Fue coronada "Señorita Estrella 1989" por la votación del público de la revista mexicana Estrellas, triunfaba en las telenovelas y con Timbiriche, y estaba a punto de iniciarse en la música en solitario.

1990

Florida y hermosa durante la promoción del tema Un Pacto Entre los Dos, de su primer disco como solista. Aquí la vemos con su mítico mechón blanco. A la artista la vemos feliz y sonriente, con el cabello suelto y rizado, con un semirrecogido muy favorecedor.

1994

Este año protagonizó la telenovela Marimar, que marcó un antes y un después en su carrera artística. Tanto cariño le guarda a la costeñita, que hace poco rememoró a este personaje.

1995

Para presentar su éxito Piel Morena en México, de su álbum En Extasis, escogió un diseño típio de los 90, vestido ceñido con escote en pico y botones dorados. En esta ocasión y con las cejas finas de la época, lució una coleta alta y labios rojos.

2000

A los 29 años contrajo matrimonio con el productor Tommy Mottola en la catedral de San Patricio de Nueva York. Un evento multitudinario y fastuoso en el que deslumbró con un impresionante vestido de novia del diseñador mexicano Mitzy en quien aún confía en la actualidad para eventos importantes como la quinceañera de su hija.

2010

Amante de la moda, la cantante disfruta de los eventos más exclusivos como la primera fila de los desfiles en las Semanas de la moda o la gala del Met, a la que ha asistido en varias ocasiones, colocándose siempre entre las mejor vestidas.

2020

La intérprete no teme experimentar con la moda y sumarse a las últimas tendencias, como los vestidos con transparencias y pedrería. Con una cinturita envidiable puede ponerse lo que quiera.

2021

Divertida y cercana, la artista comparte con sus fanáticos muchos aspectos de su vida cotidiana a través de las redes sociales. Sus admiradores la idolatran y la tratan como a una princesa.

2022

En las últimas décadas la estrella parece haber firmado un pacto con el diablo, pues está mejor que nunca. Con una silueta que trabaja duramente en el gimnasio, a los 51 deja huella en sus apariciones con su estilo sofisticado y elegante.

