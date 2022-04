Thalía es fuertemente criticada por "abusar" del Botox y los rellenos Su cara luce muy diferente en una foto que publicó la artista en su cuenta Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien los rellenos y el Botox siempre han estado de moda, ha sido en los últimos años que hemos visto in incremento en el uso de estos, en especial entre las celebridades, quienes no escatiman recursos para mantener la frescura y juventud en su rostro. Muchas de las celebridades del mercado anglosajón son muy abiertas al respecto y hasta muestran en las redes todo el proceso de los retoques que se hacen. Algunas de las nuestras, entre ellas Olga Tañón, también se atreven a compartir su secreto, pero no todas se animan. Eso sí, a veces es imposible ocultar lo que se hacen. Ese es el caso de Thalía, quien ha causado revuelo en las redes gracias por una foto que publicó en el que la cara se le ve mucho más rellena y hasta un poco hinchada. En la imagen, en la que también aparece uno de sus perros, la cantante lleva un look casual que incluye leggings verde neón, suéter del mismo color y tenis. Además, tiene el cabello recogido y ni una gota de maquillaje. Muchos de sus seguidores le escribieron elogios, mientras que otros la criticaron por "abusar del Botox". "Que dada en la madre te diste en la cara", le escribió un fanático, mientras que otro le dijo, "tan angelical que tenía el rostro, no se parece a la Thalía de las novelas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Thalia con botox y rellenos Credit: Instagram/Thalía Lo cierto es que la artista sí luce un poco diferente a como estamos acostumbrados a verla. Es posible que haya usado un filtro, que no haya dormido bien, o también, que se haya puesto un poco de Botox en frente y algún relleno. Por el momento, la cantante no ha dicho nada al respecto, y sus seguidores siguen pensando que sí se puso algo. "Ya se ve que te pusiste Botox, solo no exageres como la Guzmán", le pidió uno de sus fans, y otro se atrevió a decirle, Thalis ya no infles los cachetes, te ves rara".

