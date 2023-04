Thalía da una conferencia en Harvard y deslumbra con su estilo empoderado La artista mexicana cerró un ciclo de conferencias sobre negocios latinoamericanos y repasó su exitosa y polifacética carrera ataviada con un elegante traje blanco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalía es sin duda una de las mujeres más exitosas del mundo del espectáculo. Además de su reconocimiento como artista, actriz de telenovelas y cantante de fama mundial, la mexicana triunfa en el mundo de los negocios con su línea de ropa, zapatos y productos de belleza, además de ser un icono de estilo y una inspiración. Tal es su buen hacer como business woman que la intérprete de 51 años fue invitada a dar una conferencia en la Universidad de Harvard, una de las instituciones educativas más importantes del mundo. De camino al campus universitario la cantante de Amor a la mexicana aprovechó el trayecto para repasar la presentación que había preparado, y llego a su destino con unos cómodos pantalones bombacho negros, botines y una moderna chamarra. Thalía en Harvard empoderada traje blanco Credit: Instagram En esta Conferencia de Negocios de Latinoamérica organizada por Harvard Business School y MIT Sloan, la interprete hizo un repaso a su carrera y charló con los presentes sobre las canciones que le han influido, cómo fue entrar en mercados internacionales o el poder de las redes sociales, además de el poder de las mujeres latinas a la hora de crear negocios que funcionan a nivel global y del futuro de los negocios latinoamericanos. Thalía en Harvard empoderada traje blanco Credit: Instagram Para el encuentro, la artista apostó por un traje blanco de pantalón fluido ligeramente acampanado y chaqueta con solapas y cinturón de lazo, que lució con un top también blanco, debajo. Un atuendo , el pantsuit blanco, que se relaciona con las mujeres empoderadas, pues este color es el que utilizaban las primeras sufragistas, convirtiéndolo en un símbolo, y el traje siempre se ha considerado una prenda masculina que representa poder. Thalía en Harvard empoderada traje blanco Credit: Instagram Por ejemplo, Kamala Harris lució un traje blanco para su primera aparición como la nueva vicepresidenta de los Estados Unidos, o Francisca, hace unos días, usó el mismo estilo para visitar la Casa Blanca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy muy contenta y emocionada" expresó Thalía sobre el tremendo honor que suponía cerrar este ciclo de conferencias compartiendo su historia. Como dato curioso, la mexicana compartió con los periodistas presentes que su sueño de niña era ser bióloga licenciada en Harvard "Y aunque no soy bióloga, ¡sí soy muy famosa y estoy en Harvard!" anotó entre aplausos. Thalía en Harvard empoderada traje blanco Credit: Instagram La influyente artista disfruta de un dulce momento profesional pues pronto lanzará un nuevo disco con el nombre de Mix Tape, en el que canta algunos covers de canciones que marcaron su infancia y del que ya hemos podido escuchar algunos sencillos, además de una serie documental que ha producido junto a MTV.

