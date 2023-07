¡Thalía colapsa las redes al mostrar su cintura de avispa y vientre plano en bikinazo! "Parece de 24" La cantante bailó al ritmo de "Sufre mamón", su nuevo single dentro de su Thalia's Mixtape, e impactó con su arte e impresionante figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir THALÍA La imparable carrera de Thalía sigue sumando éxitos. Entre los más recientes, su docuserie, Thalia's Mixtape: El soundtrack de mi vida, que incluye la interpretación de "Sufre mamón", la nueva versión del grupo español Hombres G en la que ha colaborado junto a su cantante, David Summers. Un tema mítico que se coló en el número uno de España y muchos países de Latinoamérica, como México, allá por los 90. Para homenajear esta colaboración de gran acogida en todo el mundo, compartió una publicación que hizo a arder las redes. La artista lució un espectacular bikinazo rosa con el que brindó un divertido baile al ritmo de este hit. Las imágenes han causado furor, con toda la razón. Thalía Thalía deslumbra en bikinazo | Credit: IG/Thalía En medio del disfrute de las altas temperaturas que trae el verano, la artista de 51 años presumió cuerpazo, además de este nuevo logro en su carrera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Sufre mamón!", escribió divertida la artista, quien acaba de celebrar más enamorada que nunca el cumpleaños de su esposo Tommy Mottola. En apenas unas horas ya roza el medio millón de visualizaciones. Los comentarios también se han disparado dedicándola un sinfín de halagos. "Mejor que el de cualquier muchachita", "Parece de 24", "Eterna juventud", "Eres como el vino", "Qué envidia de abdomen", "Diosa máxima", escribieron tan solo algunos, asombrados por sus abdominales de acero y cinturita de avispa. Los memes tampoco se han hecho esperar. Thalía Thalía en bikini, antes y después | Credit: IG/Thalía En su mayoría la comparan con la Thalía del pasado también en bikini donde no se aprecian diferencias. La también actriz y empresaria está en plena forma física y musical, y así se lo ha hecho saber al mundo.

