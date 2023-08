El look del día - agosto 28, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Kim Kardashian, Jennifer López, Natti Natasha y Thalía son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Eva Longoria El look del día Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for This Is About Humanity La actriz y directora asistió a la fiesta de quinto aniversario de la organización benéfica This is about humanity en Los Ángeles con un vestido amarillo neón de escote palabra de honor, cuerpo drapeado y bajo asimétrico de Toni Maticevski que completó con zapatos de punta plateados abrochados al tobillo. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Kardashian El look del día Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for This Is About Humanity En el mismo evento benéfico vimos a la empresaria, con este ceñido vestido negro de Alaïa con un fajín de cuero, numerosas gargantillas doradas y un bolsito cubo de Chanel. La estrella de telerrealidad lució su cabello recogido, con flequillo recto, y botines calcetín. 2 de 8 Ver Todo Jennifer López El look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante pasó una divertida tarde en familia por Beverly Hills, ataviada con pantalones de mezclilla rasgados, una blusa color crema. Aretes dorados, lentes rosados y su carísimo bolso Himalaya de Hermés, completaron su look. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Thalía El look del día Credit: Instagram La cantante mexicana festejó su cumpleaños 52 con un vestido drapeado de un solo hombro de color arena, con dibujos y letras de inspiración infantil. Nos encantó el peinado años 80 que lució con su melena rizada y mucho volumen. 4 de 8 Ver Todo Natti Natasha El look del día Credit: Instagram La cantante fue al concierto de Karol G, con quien posó tras bambalinas. La dominicana optó por un top corto negro con motivos brillantes y una pantalón cargo de tiro bajo y estampado militar. 5 de 8 Ver Todo Reina Máxima El look del día Credit: Patrick van Katwijk/Getty Images La reina asistió con su familia al Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos con un conjunto de pantalón y blusa negros. Sandalias de plataforma, lentes de sol y una chaqueta de piel color camello sobre los hombros fueron sus accesorios. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alexa Dellanos El look del día Credit: Instagram La hija de Myrka Dellanos presumió sus curvas en Los Ángeles con este conjunto de pantalón ceñido y corsé con textura en color oro que realzaba su silueta. 7 de 8 Ver Todo Sherlyn El look del día Credit: El look del día La actriz está en Miami donde posó con este minivestido negro decorado con cristales de diferentes formas y sandalias de tacón, también con detalles brillantes. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

