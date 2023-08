Thalía presume su cabello al natural: "Me hace sentir en casa" ¿Quieres lucir ondas naturales tan divinas como las de la cantante? ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En estos días, Thalía ha causado sensación en las redes al mostrar su cintura de avispa y cuerpo envidiable, pero ahora la artista está mostrando otro aspecto de su belleza natural. La cantante compartió una foto a su Instagram mostrando sus rizos naturales acentuados con mechas rubias y reveló que esta es la versión favorita de su cabello. "No importa las veces que cambie de estilo de cabello, de color, de peinado, siempre regreso a mi cabello al natural. Me hace sentir 'en casa', más yo", escribió la mexicana en el pie de foto. thalia, cabello Credit: IG/Thalía Sus seguidores quedaron enamorados con el look y muchos celebraron el gran parecido a su cabello ondulado en algunas de sus novelas más famosas. "Eterna Marimar" y "Maria la del barrio, amo tu pelo" contaron entre los mensajes que leímos. Y aunque es un estilo que Thalía ha lucido a través de su carrera, los rizos sueltos están más vigentes que nunca gracias a la tendencia "Mermaidcore". Hemos visto a varias celebridades llevando su cabello ondulado, como Karol G y Shakira. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si tienes un cabello naturalmente ondulado y lo quieres aumentar al estilo de Thalía, te recomendamos utilizar una crema o mousse de rizos para definir el cabello sin sacrificar el volumen y un spray texturizante de sal marina para lograr el look estilo sirena. cabello, neuma Credit: Cortesía Neuma, Neu Curl Perfecting Crème, $32, neumabeauty.com cabello, rizos curls Credit: Cortesía Rizos Curls, Beach Waves Texturizing Salt Spray, $19.99, rizoscurls.com

