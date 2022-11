¡OMG! Tienes que ver la nueva Barbie de Thalía inspirada en su nuevo tema "Psycho B**ch" La cantante y actriz mexicana tiene más de 500 muñecas y ahora suma una más a su colección. Mira qué sexy y coqueta es esta versión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalía es una fan de las barbies y prueba de ello es que tiene una colección de más de 500. Este miércoles, la cantante y actriz presumió orgullosa otra muñeca inspirada en su nuevo sencillo: "Psycho B**ch". La también empresaria publicó en sus redes sociales un video agradeciendo a diferentes marcas y a sus fans por los regalos que les envían y reveló cómo se ve este nuevo modelo personalizado. La muñeca luce un look similar al que usa la intérprete de éxitos como "A quién le importa" y "Equivocada" en el video de la canción: un enterizo en terciopelo rosado, con guantes del mismo color y pedrerías en el área del abdomen. La muñequita también lleva el mismo estilo de zapatillas y la caja tiene hasta bolas de disco se ve en el clip musical. Thalía Credit: Alessandro Martino "Chicos ustedes son increíbles. Miren el detalle de esta barbie. Oh Dios mío, la ropa ¡todo! Gracias, ¡la caja! Oh Dios. Chicos son los mejores", dijo la artista mexicana en una de sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Casi un año después de lanzar su álbum desAMORfosis, la reina del pop latino encendió la escena musical con este nuevo lanzamiento al principio de este mes y ha vuelto a estar en sintonía con su lado más travieso y atrevido. "La canción tiene elementos así del electropop, tiene un drop de disco, retro y obviamente la letra está impresionante", dijo en exclusiva al programa People VIP de People en Español. "Te empuja para sacar todos los botones para sacar ese lado que todos tenemos. Todos tenemos un lado psycho, un lado divertido, honesto y haces travesura", añadió.

