Thalía amplía su extensa colección de Barbies con una muñeca muy especial ¡y suma más de 500! La cantante mexicana nos mostró también algunos de sus modelos más queridos, ¡inspirados en la propia artista! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalía ha demostrado ser una artista imparable y multidisciplinar de larguísima trayectoria pero aunque parezca increíble, nos sigue sorprendiendo. Además de ser una exitosa intérprete y empresaria, la mexicana ha querido compartir una faceta de su vida menos conocida, la de coleccionista. A pesar de estar próxima a cumplir los 51 años, Thalía tiene muy viva su niña interior y cuenta con una gran colección de muñecas Barbie. Incluso se emocionó al enseñar a sus seguidores su nueva adquisición. "¡Una Barbie nueva para mi colección!", exclamó revelando su afición. "Ustedes no deben saber esto pero tengo más de 500 Barbies en una colección que empecé hace muchos años. Pero esta es diferente y creo que puedo decir que es mi Barbie favorita", comentó sobre su reciente compra. "Me encanta el cuerpo, bravo Barbie por hacer una muñeca tan hermosa y más realista", destacó la estrella. @@thalia Y no solo la silueta con más curvas que la original hace especial a esta muñeca sino además tiene vitiligo, una condición de la piel que causa la aparición de manchas sin pigmento, como la modelo Winnie Harlow. Esta Barbie pertenece a la reciente colección Fashionista de este año, más diversa e inclusiva, para la que la casa Mattel diseñó personajes con prótesis ortopédicas, vitiligo o audífonos, además de cambios en los cuerpos clásicos, añadiendo modelos con pechos más pequeños, figuras con más curvas, hombres más delgados y menos musculados… nuevos muñecos para que todos los niños y niñas puedan verse reflejados, según comentó la marca el pasado mayo. Thalia colección Barbies vitiligo Credit: TikTok La cantante de Amor a la mexicana aprovechó el momento para enseñarnos otras de sus valiosas muñecas como una muy original, con el cabello multicolor y los laterales decorados con manchas de leopardo, o la que homenajea a la gran pintora mexicana Frida Kahlo, mientras colocaba la nueva miembro en una estantería junto a carteras y zapatos. Pero sin duda, las más especiales de su colección son las que están modeladas a su imagen y que uno de sus admiradores más devotos, Christian Jaesnoui, le encarga al mexicano Ángel Pachecho, dedicado a realizar muñecas personalizadas, quien ya ha confeccionado numerosas figuras de la artista. "Aquí están unas cuantas, esta sí es única, nadie en el mundo tiene otra, una Thali barbe ¡con micro incluido!", explicó mientras mostraba un modelo con un especial traje de color piel con brillos y abalorios, acompañado de un llamativo tocado, inspirado en el vestuario que la diva luce en sus giras y conciertos. Thalia colección Barbies vitiligo Credit: TikTok "Esta belleza también única. Tengo la Barbie No me acuerdo, la Barbie de Lento…", comparte enseñando otras muñecas realizadas bajo demanda, vestidas con sus trajes más icónicos y bautizadas con sus temas musicales. "Esta la compré hace poquito, la vi en un Barnes & Noble y se me hizo hermosisíma", anota sobre una Barbie ataviada con un voluminoso traje rosa. "Pero tengo que decir que esta, tal cual está es de mis favoritas", refiriéndose a su nuevo juguete. Thalia colección Barbies vitiligo Credit: TikTok SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Dónde guardará Thalía todas esas muñecas? ¡Esperamos que algún día nos muestre la colección completa!

