Thalía reclama que la Sirenita se inspiró en su novela Marimar ¡y tiene pruebas! La cantante mexicana ha publicado un video comparando una escena de la novela que protagonizó en 1994 y la nueva producción de Disney ¡y son idénticas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalía es una mujer que en su extensa carrera ha tocado diferentes palos y siempre sale exitosa: como cantante, actriz y empresaria, la mexicana ha logrado triunfar en todo lo que ha propuesto. Ahora la cantante de Amor a la mexicana recientemente homenajeada en los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música, ha compartido un video que reclama que la nueva película de La Sirenita que se acaba de estrenar en cines, protagonizada por la actriz Halle Bailey, se inspira para una de sus escenas en la telenovela Marimar que ella protagonizó en 1994. Marimar es uno de los personajes más queridos por la multifacética artista, y de vez en cuando la recuerda, como cuando posó con el mismo vestido que la costeñita. Ahora ha ido más allá comparando una escena de la telenovela con otra de la nueva producción de Disney. "Marimar y la Sirenita, mismo ADN" escribió Thalía bajo la comparación. En ambas escenas, la protagonista se lanza sobre su adversaria, acusándole de querer arrebatarle su amor. En el caso de Thalía, luchaba por el cariño de Eduardo Capetillo, que también alcanzó la fama gracias a su rol. Sus seguidores por supuesto comentaron cono razones y mensajes de apoyo dándole la razón a la compositora. Incluso colegas como Aislinn Derbez, Carmen Villalobos o su sobrina Camila Sodi, dejaron emojis de risas, caritas amorosas y besos ante la comparación. Per ahí no acaban las similitudes entre la mexicana y el personaje del cuento de Hans Christian Andersen. La también empresaria, que recientemente dio una charla en Harvard sobre su exitosa trayectoria, compartió un video en el que aparece interpretando la canción Bajo el mar, caracterizada como una sirenita, con un traje similar al que luce Ariel en la cinta animada de 1989 y anotó "Thalía hizo el primer live action de la Sirenita". @@thalia La mamá de dos compartió en sus historia s contenido creado por sus admiradores, como la escena en la que Capetillo la sorprende junto al mar y ella se sumerge con una cola de sirena plateada, o un cartel ficticio de la nueva película, con ella como protagonista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al margen de que cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia, Thalía sigue promocionando su nuevo disco Mixtape, en el que reinterpreta las canciones que marcaron su infancia y adolescencia y continúa su carrera como empresaria de moda, lanzando nuevas colecciones de su marca homónima. ¡Súper Thalía!

