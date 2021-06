Tessica Brown anuncia línea de productos de pelo inspirados en su batalla con Gorilla Glue La joven que se volvió viral en las redes por usar pegamento en su cabello ahora es empresaria. Por Laura Acosta Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de un mes de agonía al haber usado el popular pegamento Gorilla Glue en lugar de gel para arreglarse su cabello, Tessica Brown tuvo que someterse a una cirugía para regresar a su cabello natural. La joven subió un video a TikTok que se volvió una sensación en las redes porque nadie podía creer su situación. Ahora, ha regresado con una sorpresa para el mundo de la belleza. Para que nadie cometa su mismo error, su nueva marca Forever Hair ofrece Forever Hold, un producto que fijará el cabello como si hubieras usado pegamento pero sin los efectos negativos. También lanzó un aceite que le ha sido infalible después de la cirugía que le salvó el pelo. "He trabajado en este producto por meses, y es lo que me ha ayudado recuperar mi pelo y mantenerlo saludable", explicó Brown en un video en su cuenta de Instagram. Tessica Brown, Gorilla Glue, productos pelo Credit: Cortesía Forever Hold, de Forever Hair. $14.00. tbforeverhair.com Tessica Brown, Gorilla Glue, productos pelo Credit: Cortesía GROWTH Stimulating Oil, de Forever Hair. $18.00. tbforeverhair.com Todos los productos están disponibles en su website, tbforeverhair.com y a buen precio. Esperemos que le vaya bien a Brown con su negocio y ¡que nunca más le falte el gel para el cabello!

