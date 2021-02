Close

Mira la cirugía que finalmente le quitó todo el pegamento del cabello a la influencer Tessica Brown El procedimiento, que le hicieron de forma gratuita, duró cuatro horas. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Seguramente ya has visto el video de Tessica Brown, la chica que después de que se le acabara su fijador de cabello, decidió usar el popular pegamento Gorilla Glue y el resultado fue devastador. Resulta que por varias semanas Brown, trató en vano de quitarse el pegamento de cabello y hasta tuvo que ir a la sala de emergencia porque ya no aguantaba el malestar. Después de que su video se hiciera viral en las redes y que hasta la compañía que fabrica el pegamento le ofreciera una disculpa, la joven no tuvo más remedio que someterse a una cirugía. ¡Wow! "En camino a [Los Ángeles] para finalmente quitarme este pegamento de mi cabeza", escribió Brown en su cuenta de Instagram. Después de más de un mes tratando de deshacerse del producto que dejó su cabello como un concreto, la joven se sometió a una operación de cuatro horas en la que le retiraron todo el producto usando diferentes químicos y pinzas quirúrgicas. Este procedimiento, que cuesta aproximadamente $12,500, fue hecho de forma gratuita por el cirujano plástico Michael Obeng. Ahora la joven, quien se rumora planea demandar a la compañía que hace el producto, ya empezó su camino a la recuperación la cual, según el doctor, le puede tomar hasta tres meses. Aunque su cabello sufrió las consecuencias de su mala decisión -ahora está quebradizo y en partes de su cuero cabelludo ya no tiene ni un solo pelo- por suerte su pesadilla ya terminó y ahora solo le queda aplicarse tratamientos y productos que la ayuden a recuperarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esperamos que no le vuelva a pasar algo similar ni a ella ni a nadie. Siempre es importante leer las instrucciones de los productos antes de usarlos, sobretodo si lo vamos a usar en la piel o el cabello. Estamos felices por ti Tessica.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Mira la cirugía que finalmente le quitó todo el pegamento del cabello a la influencer Tessica Brown

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.