La modelo de talla grande Tess Holliday confiesa que sufre de anorexia Hace unos años, la joven se convirtió en la primera supermodelo de talla 22. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La modelo plus-size Tess Holliday ha participado en campañas de diferentes marcas y se ha convertido en una importante vocera para las mujeres que al igual que ella luchan para no ser criticadas por su figura. La modelo siempre ha sido muy abierta al hablar de su cuerpo y de los retos que enfrenta en un mundo en el que las mujeres con sobrepeso son juzgadas y muchas veces discriminadas. Ahora Holliday está en boca de todos debido a su más reciente revelación. La modelo publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que expresó que se está recuperando de un desorden alimenticio y que por fin ha aprendido a no juzgarse y tampoco castigarse por su sobrepeso. "Soy anoréxica y estoy en recuperación. Ya no me da vergüenza decirlo en voz alta", escribió Holliday en dicha red social. "Soy el resultado de una cultura que celebra la delgadez y la iguala al valor, pero ahora yo decido como escribir mi historia. Finalmente puedo cuidar el cuerpo que he castigado toda mi vida y finalmente soy libre". Holiday también le pidió a las personas que constantemente hablan de su peso y de cómo se ve, que paren de hacerlo porque para ella no es nada gracioso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A todos lo que constantemente me dicen, 'te ves más saludable últimamente' o 'estás perdiendo peso, sigue así', paren", escribió la modelo en cuenta de Instagram. "No comenten nada acerca de mi peso o de mi salud. Ahórrense los comentarios. Sí he perdido peso. Me estoy sanando de un desorden alimenticio y por primera vez en mi vida le estoy dando de comer a mi cuerpo regularmente".

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image La modelo de talla grande Tess Holliday confiesa que sufre de anorexia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.