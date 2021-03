Close

¡Conoce esta superterapia para reducir la grasa corporal localizada! En 15 minutos puedes reducir hasta un 24 por ciento de grasa y esos rollitos indeseados a base de un método de calentamiento dermal intenso. Aquí, los detalles. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para esta entrega de los #EspecialesconKika visitamos en Miami a la Dra. Roberta del Campo para aprender y experimentar un nuevo método que ha revolucionado la pérdida de grasa y la tonificación muscular con breves sesiones que prometen increíbles resultados. Se trata del sistema TruFlex y TruSculpt ID que se utiliza en consultorios médicos para tratar y mejorar la apariencia corporal. En este video me verán conversando con la doctora y probando el sistema de reducción de grasa TruSculpt ID para que no se pierdan ni un solo detalle. Aquí les comparto algunos apartes y preguntas importantes que me respondió la doctora y que pueden ser de interés antes de ver la realización del tratamiento. Image zoom Credit: Cortesia Kika Rocha Dra. Del Campo, un placer visitarla aquí en Miami para aprender sobre nuevas tecnologías que nos ayudan a encontrar alternativas seguras para tener un cuerpo saludable. Gracias. Vamos a hablar de TruSculpt en general, que es una nueva tecnología que utiliza dos máquinas. Una es TruSculptID para reducir la grasa de la zona deseada hasta en un 24 por ciento (según el estudio Amy Taub Study ASDS 2017 Poster), con solo 15 minutos de tratamiento, además de revitalizar la piel a través de un profundo calentamiento dermal. La otra es TruFlex, que ayuda a trabajar y definir los músculos para un cuerpo más fuerte y saludable. También sirve para tratar lesiones pasadas. Si combinamos ambas tecnologías, el sistema se denomina TruBody. ¿Entonces cuándo deberían usarse? ¿Después de haber perdido cierta cantidad de peso? ¿Cuál es la mejor forma de hacer el tratamiento? Recomiendo para TruScuplt ID dos a tres tratamientos hechos en un espacio de 8 a 10 semanas. Yo lo comparo a una miniliposucción que elimina depósitos de grasa existentes. Para TruFlex, 4-6 tratamientos en un periodo de dos a tres semanas y esto es lo que estimula el fortalecimiento muscular. Hablemos de celebridades que se realizan este tratamiento. Es bueno saber qué modelos y famosos también lo utilizan. ¿De quién estamos hablando? De Elle McPherson, la supermodelo. Es una muñeca y una de las cosas que admiro es que recurrió a este tratamiento por salud, para fortalecer su cuerpo y tratar lesiones. Cuida mucho su salud, su cuerpo, mente y alma. Con TruFlex ella quería realmente una mejoría. Se trata de cuidar y trabajar el cuerpo, y esta alternativa puede ser también utilizada por deportistas que buscan sanar lesiones musculares. Image zoom Credit: Cortesia Kika Rocha Si deseas ver cómo se aplica el método, no dejes de ver mi video al inicio de la entrevista.

