Despierta tu cara en segundos con esta terapia natural casera Super sencilla, relajante y con ingredientes naturales que seguro tienes en casa Si ya has redecorado tu dormitorio, organizado el armario y aprendido a hacer tu propio pan, te recomendamos dedicar esos ratitos extra al cuidado de tu piel para salir de esta cuarentena con el rostro mejor que nunca. ¡Mira cómo! Hemos pedido a la influencer y defensora del yoga, la alimentación saludable y el estilo de vida sostenible Valeria Hinojosa de @waterthruskin que nos confesara algunos de los truquemos de belleza natural que está poniendo en práctica durante este tiempo de aislamiento social en casa que ella está pasando en Miami. Apunta lo que necesitas y ponte manos a la obra. Primero, una cubitera con hielos, agua filtrada y aceites esenciales. La bloguera recomienda los de romero o lavanda por sus propiedades calmantes, pero si tienes algún otro favorito también puedes utilizarlo. ¡Es super sencillo! Lo único que tienes que hacer es meter en el congelador la cubitera con el agua filtrada y unas gotitas de los aceites esenciales que hayas elegido en cada hielo y dejarlo enfriar por la noche. Por la mañana aplica tu aceite facial hidratante favorito sobre la piel limpia y después de unos minutos pasa el hielo con aceites esenciales por toda la cara con un masajito suave. "El hielo ayuda con la circulación de la sangre, a estimular [la creación] de colágeno natural que va bien para quitar arrugas y a prevenir el acné", cuenta Hinojosa sobre esta técnica tan sencilla que sigue religiosamente como parte de su rutina mañanera. ¿Te animas a probarla?

Despierta tu cara en segundos con esta terapia natural casera

