La terapia en vena es el secreto de los famosos para rejuvenecer la piel El Dr. Campos nos cuenta los detalles detrás de este tratamiento antioxidante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nuestro organismo necesita antioxidantes a diario para protegerse de los daños que causan los radicales libres, unas sustancias químicas muy reactivas. Una nueva tendencia que aplica nutrientes y antioxidantes en vena para el beneficio de nuestra piel está ofreciendo una nueva alternativa de tratamiento. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos reveló los detalles. IV therapy, piel, terapia en vena Credit: Getty Images ¿Por qué terapia intravenosa? Cuando se administran sustancias por vía intravenosa, nos da la ventaja de alcanzar niveles óptimos dentro de las células de la piel. Sin embargo, con la crema, ese suele ser el problema principal. Por lo general, cuando los pacientes usan cremas o serums, por lo general sólo el 25% del producto aplicado es absorbido. Esta es la principal razón del auge de la terapia intravenosa, que garantiza una mayor absorción en la piel de las vitaminas y nutrientes inyectados entre los que se destacan la vitamina C y el Glutatión. La vitamina C Con excepción del fotoprotector solar, el cual es el responsable del 80% del trabajo antienvejecimiento cutáneo y contra las manchas, la vitamina C es el ingrediente cosmético líder en el cuidado antiedad de la piel. Aunque siempre es bueno incluir alimentos ricos en esta vitamina en el caso de las manchas de la piel, los resultados más efectivos se notan al aplicarse productos tópicos o directamente en la vena. Aunque la función principal de la vitamina C no es despigmentante, está comprobado científicamente que reduce la síntesis de melanina, lo que mejora las características y la calidad de la piel, favoreciendo una pigmentación mucho más uniforme. Con un uso regular en pocos días verás resultados consiguiendo una piel más luminosa y un tono unificado; además de hidratar, iluminar y unificar el cutis, por lo que es apto para todo tipo de pieles. Glutatión El glutatión o también llamado el "antioxidante maestro" es una poderosa sustancia que forma parte de los cócteles intravenosos y cuya función es esencial para la protección celular del estrés y daño oxidativo. Esta molécula, compuesta por la unión de tres aminoácidos (cisteína, glutamato y glicina), es producida por el cuerpo y actúa disminuyendo la liberación de radicales libres. El glutatión es esencial para que el sistema inmunitario pueda ejercer todo su potencial. Desempeña un papel fundamental en numerosas reacciones metabólicas y bioquímicas tales como la síntesis y reparación del ADN, la síntesis de proteínas, el transporte de aminoácidos, la activación de enzimas, y más. Glutatión ayuda a inhibir la producción de melanina reduciendo las manchas en tratamientos de la piel por lo que no es de extrañar que numerosos productos cosméticos y tratamientos intravenosos lo incluyan en sus fórmulas. Este poderoso antioxidante va más allá de la estética; pues numerosos estudios han demostrado que el Glutatión aumenta la potencia de las células madre, mantiene el sistema inmune funcionando de forma óptima, disminuye el daño muscular, combate las infecciones previniendo enfermedades, desintoxica el hígado entre muchos beneficios. ¿Es seguro su uso? Como sucede en cada aspecto de nuestras vidas, todo en exceso puede ocasionar problemas o incluso una reacción alérgica. En el caso de la Vitamina C, un pequeño porcentaje de personas puede experimentar una irritación temporal de la vena al empezar a usar un producto con altas concentraciones de ácido ascórbico. Pero eso debería resolverse fácilmente en unos días. Además, pacientes que padecen de un tipo de anemia hemolítica deben evitar infusiones de vitamina C en altas concentraciones. Por su parte, el Glutatión es generalmente seguro y efectivo. En el caso de su uso vía intravenosa, es vital que su aplicación sea mediante un profesional de la salud certificado y con experiencia ya que, en dosis elevadas podría tener efectos secundarios como son calambres abdominales, niveles bajos de zinc a largo plazo o desequilibrios en la glándula tiroides. ¿Cuánto cuesta? Por lo general el costo de una infusión intravenosa para mejorar la calidad de la piel oscila entre $200 y 250 por sesión y por lo general se recomienda una sesión al mes hasta lograr los resultados deseados. Una última recomendación… Como siempre les digo, los problemas de la piel como las manchas, son condiciones muy difíciles de controlar y mejorar. Pero es esencial que, si decides hacerte un tratamiento intravenoso para mejorar la calidad de tu piel, este sea hecho por un profesional calificado y que la dosis y frecuencia sea ajustado a las condiciones y necesidades de cada paciente. Así que no te dejes llevar por moda o tendencias en redes sociales y acude a un profesional que valore factores como el tipo de piel, la edad, el estilo de vida, el nivel de pigmentación que presenta, la zona, entre otros van a definir el camino a seguir. Pero, lo que es definitivo e innegable, son los numerosos beneficios que nos aportan estos dos ingredientes naturales cuando son aplicados en infusiones venosas, los cuales se pueden convertir en aliados muy poderosos para combatir esas molestas manchas e imperfecciones de la piel.

