Los tenis de Michael Jordan que fueron subastados por más de un millón de dólares Los tenis blanco y rojo fueron usados por el atleta en el quinto juego de su primera temporada en la NBA. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que los fanáticos de los deportes dan lo que sea por un autógrafo de su atleta favorito o por alguna mercancía que lance su equipo. Incluso, hay muchos que hacen interminables filas para comprar ya sea una camiseta o unos tenis. Eso sí, nunca se había escuchado que alguien pagara millones por obtener unos tenis de su jugador favorito, y mucho menos si ya están usados. Eso cambió este domingo cuando unos tenis de Michael Jordan fueron subastados por 1.472 millones de dólares por la casa de subastas Sotheby's, rompiendo así un récord. Los tenis Nike Air Ships fueron usados por el galardonado atleta en el quinto juego de su primera temporada en la NBA, en 1984. "Presentar unos tenis tan importantes y revolucionarios en esta subasta tan especial en Las Vegas, solidifica la fuerza y el gran alcance de la comunidad que colecciona tenis", dijo en un comunicado Brahm Wacher, director del departamento de ropa deportiva y colecciones modernas de Sotheby's. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michael Jordan Nike sneakers Credit: Sothebys.com Michael Jordan’s 5th NBA Game (November 1, 1984) Credit: John Betancourt/NBAE via Getty Images Michael Jordan Nike sneakers Credit: Sothebys.com Los tenis blanco y rojo, diseñados por Bruce Kilgore, están firmados por Jordan y fueron muy bien conservados a través de todos estos años. El elevado precio lo pagó el coleccionista Nick Fiorella. ¿Qué opinas de esta compra?

