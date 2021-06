Mira como lucen los tenis inspirados en la nueva película In The Heights El diseño celebra la cultura, diversidad y fuerza de los habitantes de Washington Heights, una zona recientemente bautizada con el nombre de "Little Dominican Republic". Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por fin llegó el día del estreno la película In The Heights, una adaptación de la obra musical con el mismo nombre de Lin- Manuel Miranda, la cual muestra cómo se desarrollan la vida y los sueños de varias familias dominicanas y puertorriqueñas en uno de los barrios más pintorescos, culturales y alegres de la ciudad de Nueva York. Es precisamente todo el color, la energía y diversión de esta película lo que inspiró una colaboración muy cool. Resulta que Foot Locker, Fila y Warner Bros., se unieron para diseñar un par de tenis en honor a dicho film, protagonizado por Melissa Barrera, Leslie Grace y Anthony Ramos, y celebran la belleza, cultura y creatividad de Washington Heights, una comunidad mayormente habitada por dominicanos. "Los tenis In The Heights x Foot Locker x Fila le hacen homenaje a Washington Heights", dice en exclusiva Richard Cruz, director senior de dicha cadena de tiendas. "Foot Locker ha tenido una tienda en el área desde el 2019 y queríamos darle a la comunidad acceso exclusivo a algo que honrara y celebrar la esencia de su barrio". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tenis In The Heights, Foot Locker, Fila Credit: Cortesía Tenis In The Heights, Foot Locker, Fila Credit: Cortesía Los tenis, hechos de cuero y gamuza, incluyen elementos de la película como las frases "el sueñito" y "paciencia y fe", las cuales están bordadas en el hermoso diseño, que además está decorado con colores como el gris , el morado y el rosado. Y por su puesto que el nombre de la película también está incluido en la plantilla, al igual que en la suela transparente de los tenis. Lo mejor de todo es que los tenis, que cuestan $75 y salen a la venta este viernes 11 de junio, son tanto para hombre como para mujer. Si los quieres obtener puedes visitar la tienda Washington Heights Community Power, de Foot Locker (605 West de la calle 18) o puedes entrar a footlocker.com

