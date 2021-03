Close

Así lucen los tenis de la nueva colección de Bad Bunny x Adidas El cantante se unió a la popular marca para crear algunas de las piezas que más le gustan. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las colaboraciones entre artistas y marcas de belleza o de moda están a la orden del día. Ya son muchos los famosos que han se han unido a sus marcas favoritas para lanzar algún producto o pieza de ropa, tal y como lo hizo J Balvin junto a Nike, o hasta colecciones completas, como fue el caso de Beyoncé, quien acaba de realizar una importante colaboración entre su marca Ivy Park y Adidas. Y es que al parecer dicha marca es la más codiciada del momento porque Bad Bunny también se unió a ellos para crear unos tenis muy a su estilo Hace unas horas, el cantante puertorriqueño publicó un post en las historias de su cuenta de Instagram, en el que se puede ver a su mano derecha, Janthony Oliveras, mostrando un par de tenis crema, en uno de los modelos clásicos de la marca. Además de los cordones grises, también traen dos cordones extra, uno azul y otro verde neón. Los tenis también tienen el sello distintivo del artista, un logo en forma de ojo en la lengua del diseño. Estos son los mismos tenis que el intérprete llevó en su video "Yo visto así", que se estrenó a finales del año pasado. De hecho, el modelo también tiene grabado el nombre de dicha canción. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Credit: Instagram/Janthony Olivares La colección Bad Bunny x Adidas también incluye una patineta, al igual que una taza y un termo. Si bien sabemos que las piezas saldrán a la venta este año en algunas tiendas y en adidas.com, aún no tenemos una fecha exacta. ¿Comprarías algunas de las piezas?

Así lucen los tenis de la nueva colección de Bad Bunny x Adidas

