Todas las tendencias y los mejores looks de la Semana de la Moda de París

Estos días se han presentando en París las propuestas de las casas francesas de la moda para la primavera/verano 2022. Una oportunidad para disfrutar de las creaciones más refrescantes de las firmas más glamorosas y echar un ojo a las tendencias que luciremos en pocos meses.

Dior

Maria Grazia Chiuri recupera el color de los años 60 utilizando tonos intensos ocmo el azul, el naranja o el verde, en piezas elegantes como trajes satinados, minivestidos combinados con chaquetones, pantalones de boxeo con brillos, vestidos con grandes lazadas y la estrella de la época yeyé: la minifalda.

Chanel

Los principales protagonistas de la colección fueron los trajes de tweed icónicos de la firma en tonos cálidos y alegres como el rosa, el lila o el amarillo, muy frescos y juveniles, alternados con otros vestidos más boho-chic, fluidos, ligeros y transparentes con grandes y coloridos estampados.

Giambattista Valli

El romanticismo característico de la firma se encarna en eternos volantes de tul, en una paleta de colores de ensueño como el coral, el blanco o el verde, que se dan la mano con piezas más minimalistas de líneas sencillas.

Givenchy

A pesar de la polémica causada con uno de sus collares, la firma francesa visualiza la próxima primavera como una mezcla de piezas clásicas de oficina, como el traje sastre, con volúmenes exagerados, toques punk y el retorno del peplum en tejidos delicados como el tul.

Lanvin

Con una paleta en la que predominan los tonos fríos, como el azul o el morado, y metálicos, el glamour y el romanticismo cobran vida en voluminosos vestidos, estampados florales, trajes con pedrería y trajes con capa.

Balenciaga

Denma Gvasalia pidió a todos los asistentes que vistieran de Balenciaga y posaran en un rojo photocall. Con el negro como protagonista absoluto y conjuntos que incluyen botas altas que forman parte de los trajes -como los que luce últimamente Kim Kardashian-, vimos cortes diferentes, vestidos recargados, volúmenes y alguna sorpresa de color como el que luce esta invitada.

Valentino

Un intruso italiano en la pasarela parisina, Pierpaolo Piccioli derrochó elegancia con sus vestidos vaporosos con estampados delicados y el uso del color, combinando tonos intensos como el fucsia y el verde, en sofisticados trajes y minivestidos por igual.

Loewe

Mezcla de tejidos, usos sorprendentes de prendas de mezclilla y bustos rígidos de metal fueron algunas de las piezas que desfilaron junto a llamativos accesorios.

Balmain

Olivier Rousteing celebró 10 años en la marca con un desfile marcado por los tonos neutros: blanco, negro, tostados y metálicos, en una sucesión de diseños barrocos llenos de incrustaciones, flecos y brillos., con cierto aire futurista.

Saint Laurent

Para Anthony Vaccarello la sofisticación está en la mujer ejecutiva con cierto aire rock. Hombreras exageradas, vestidos estilo blazer, enterizos de ante... conjuntos seductores que se complementaban con accesorios como las botas altas o los guantes.

Louis Vuitton

Pese a la interrupción de su desfile, los "vampiros modernos" de Nicolas Ghesquière sorprendieron con diseños de capas superpuestas, el uso de la mezclilla, el encaje y los detalles barrocos como lazos, tocados, chorreras y reminiscencias a épocas pasadas.

Miu Miu

La hermana menor de Prada ha declarado la vuelta de la minifalda de tiro bajísimo que en los años 2000 presumieron ídolos como Christina Aguilera. Una colección de tonos sobrios y cortes deportivos chic.

