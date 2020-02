Adelántate a las tendencias de primavera con estas románticas y artísticas manicuras By pilarnewyorking ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Colores pastel, acentos gráficos, detalles de brillo... consigue el look de las manicuras más románticas y artísticas con motivos en forma de corazón y luce en tus manos las últimas tendencias de primavera con estos productos. Empezar galería TU OTRA MITAD Image zoom Instagram/ Saunders & James Este diseño bautizado como "Admiradr secreto" fue creado por la manicurista de celebridades Michelle Saunders para su salón Saunders & James, en Oakland, California. Inspirada por los colgantes que dividen un corazón en dos mitades, cada uña por si sola presenta un motivo abstracto y gráfico, pero cuando se unen los dedos se revela un corazón. 1 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement CONSIGUE EL LOOK Image zoom Olive & June Primero pinta tus uñas con un rosa transparente, como éste, libre de 7 quiímicos, femenino y natural. CCT, de Olive & June. $8. oliveandjune.com Después, utilizando un pincel fino, dibuja los medios corazones en un rojo intenso (o el color que tú quieras) y termina con una capa protectora. 2 de 12 Applications Ver Todo PINK POWER Instagram/ Paintbucket Nails Obra de la manicurista Eli Sánchez, del salón Paintbucket en Brooklyn, New York, esta manicura romántica lo tiene todo: brillos y corazones en diferentes tamaños y colores, que harán que tus manos se conviertan en motivo de conversación. 3 de 12 Applications Ver Todo Advertisement CONSIGUE EL LOOK Dashing Diva Para copiar esta manicura hay que ser muy habilidoso, o utilizar estas uñas postizas fáciles de aplicar, con efecto ombré, brillos y cristales. Simplemente prepara tus uñas con la toallita incluida, prepara las que por tamaño encajen mejor en tus uñas naturales, despega la parte trasera y presiona sobre la uña. Voilá! Son resistentes al agua y retirarlas también es muy sencillo. Uñas postizas, de Dashing Diva. $12. dashingdiva.com 4 de 12 Applications Ver Todo DECLARACIÓN DE AMOR Instagram/ Paintbucket Nails Para las uñas en forma de almendra, esta manicura de Paintbucket Nails, es perfecta para mandar un discreto mensaje a la vez que se siguen las tendencias de las uñas bicolor con motivos gráficos. Con un pequeño toque de color en la punta que por su forma natural se asemeja a un corazón. 5 de 12 Applications Ver Todo CONSIGUE EL LOOK Sally Hansen Con un color básico rosado en toda la uña, aplica un rojo intenso en la punta. Puedes utilizar la propia brocha del barniz para dibujarlo ya que es una línea simple, o usar un pincel más pequeño. Este rojo pertenece a la nueva colección de Sally Hansen Good.Kind.Pure. con base de plantas y libre de 16 ingredientes dañinos para tus uñas y el medioambiente. Incluso la brocha está hecha con materiales vegetales. Esmalte Cherry Amore, de Sally Hansen. $8.99. walgreens.com 6 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement PRESENCIA MATE Instagram/ Imarni Nails Creada por la manicurista de celebridades Imarni Nails, este diseño, apto para todo tipo de uñas, está protagonizado por un rojo mate y en el centro de la uña diminutos corazones reflectivos. 7 de 12 Applications Ver Todo CONSIGUE EL LOOK Image zoom Londontown Convierte cualquier color en un tono mate con acabado aterciopelado y dale a tu esmalte favorito un twist con este producto que además cuida de tus uñas al no contener químicos dañinos y creando una barrera protectora. Capa mate, de Londontown. $18. londontownusa.com 8 de 12 Applications Ver Todo DETALLES FEMENINOS Insagram/ Olive and June Delicada y discreta, esta manicura de los salones californianos Olive & June irradia feminidad por todos lados. Los detalles de brillos en el nacimiento de la uña, la base neutra y el acento de color con el corazón negro, que contrasta con la inocencia de los otros colores es un acierto seguro. 9 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement CONSIGUE EL LOOK Image zoom Este dúo de productos no solo dejará tus uñas perfectas sino que además mejora tu estado de ánimo. Un esmalte en tono rosa escarchado infusionado con cuarzo rosa, que sirve para sanar tus sentimientos, y una capa protectora con cristales de amatista, que aleja la energía negativa. Puedes utilizarlos juntos o por separado. Crystals made me do it, de Nails Inc. %15. nailsinc.com 10 de 12 Applications Ver Todo OPCIÓN MULTICOLOR Instagram/ Nails_by_Nicky Nicole Fernando realizó este diseño perfecto para uñas cortas y amantes del color, que le da un giro a la clásica manicura francesa con un diseño en forma de corazónen la punta sobre uñas casi al natural. Puedes usar un solo color o varias para hacerlo más divertido. 11 de 12 Applications Ver Todo CONSIGUE EL LOOK Image zoom ManiMe Copia un look parecido sin esfuerzo con estas pegatinas que se adaptan a la perfección porque para encargarlas tomas una fotografía de tu mano, ellos recrean tus uñas en 3D y con láser cortan sobre el esmalte en gel para conseguir una plantilla idéntica a tus uñas. Getting Red-Y, de ManiMe. $17. manime.com 12 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Adelántate a las tendencias de primavera con estas románticas y artísticas manicuras

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.