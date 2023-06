Tendencias de cabello: estos son los colores de moda este verano según la estilista Wendy Gutkin Si estás pensando en teñirte, estos tres colores son la última tendencia en los salones más exclusivos. Mira cómo lograrlos ¡y mantenerlos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿A quién no le gusta pasar sus vacaciones con el cabello a la última y ser el centro de todas las miradas? Si estás pensando en pasar por el salón y renovar tu look este verano, presta atención a los consejos de Wendy Gutkin, la estilista líder de investigación de la línea Keratin Color de Schwarzkopf y göt2b, quien ha compartido con nosotras las últimas tendencias en cuanto a color se refiere y los tres colores que van a brillar con luz propia en los meses de calor. Para lograr un resultado perfecto, puedes llevar a tu peluquería la foto de tu celebridad favorita (recuerda que a diferencia de ella, tú no tiene un ejército de estilistas para peinar y cuidar tu melena), o si te animas, hacerlo tu misma en casa con las opciones que encontramos hoy en día en las farmacias. Rojo atardecer Tendencias color pelo verano 2023 Tendencias color pelo verano 2023 Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram ¿Por qué es tendencia? "¡Por las noches de verano! Salir con un rojo brillante captura el sentimiento del cálido final del día", dice Gutkin. Cómo lograr el look: "Los tonos rojos pueden hacerse con color permanente o semipermanente dependiendo del grado compromiso que quieras tener. Para un color permanente, el estilista puede personalizar el tono, mezclando diferentes rojos que pueden también cubrir las canas. Este proceso de larga duración hará que te dure hasta el otoño. Si usas un color semipermanente, puede desvanecerse igual que el atardecer. Cómo mantenerlo: "Al pelo rojo le va mejor los aclarados en frío y champús libres de sulfatos que no estropean el cabello". Rubio perla intenso Tendencias color pelo verano 2023 Tendencias color pelo verano 2023 Left: Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Right: Credit: Instagram ¿Por qué es tendencia? "Un rubio oscuro intenso puede ser el color que buscas este verano sin el daño que producen los productos que decoloran agresivamente" explica la experta. "Un rubio cremoso puede elevar tu rubio básico a un color único que refleja los suaves matices fríos". Cómo lograr el look: "Los cabellos oscuros necesitan ser llevados al nivel de claro deseado y después con el toner, matizar para compensar los toques cálidos que hayan podido producirse en el proceso de decoloración. En pelos más claros, se puede igualar con un matizador". Cómo mantenerlo: "Lo mejor es usar en casa una mascarilla acondicionadora semanal, para mantener el pelo nutrido y prevenir que se vuelva muy poroso". Plata frío Tendencias color pelo verano 2023 Tendencias color pelo verano 2023 Left: Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images Right: Credit: Instagram ¿Por qué es tendencia?: "¿Por qué ser rubia cuando puedes ser plateada?" comenta Gutkin. Cómo lograr el look: "Todos los cabellos, claros y oscuros, se han de decolorar a un rubio muy claro, y luego se matiza". Puede lograrse un color único usando tintes metálicos. Cómo mantenerlo: "Compra un filtro para el agua y colócalo en la cabeza de la ducha. Los minerales duros que hay en el agua pueden causar que los rubios fríos se vuelvan cálidos y amarillentos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y tú, ¿ya has elegido tu color?

