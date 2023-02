La estilista de celebridades Dafne Evangelista comparte los peinados que son tendencia en 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tendencias peinados 2023 Credit: Cleimar López Creadora de tendencias, por sus manos pasan las cabelleras de las celebridades más de moda como Becky G, Selena Gómez o Anitta. La estilista brasileña nos dice qué peinados nos harán estar a la última y destacar nuestra melena. Empezar galería Trenzas variadas Tendencias peinados 2023 Credit: Instagram Dafne Evangelista Una tendencia que comenzó en la semana de la moda de París 2022, y sigue con fuerza este año. "La vamos a ver mucho", comparte la estilista de celebridades. "Algunos tipos de trenzas son: torcidas, múltiples, dobles con una cola..." como esta que luce la empresaria e influencer Camila Coelho. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Coleta foxy Tendencias peinados 2023 Credit: Instagram Dafne Evangelista Este estilo de peinado es el favorito de celebridades como Jennifer López, Salma Hayek o Jessica Alba, pues rejuvenece el rostro al instante y es fácil de lograr: "Para dar el aspecto de levantamiento, hay que tirar de dos mechones de cabello de un lado hacia arriba y ayudarles en la parte posterior, debajo del peinado real". 2 de 8 Ver Todo Moño clásico Tendencias peinados 2023 Credit: Instagram Dafne Evangelista Evangelista, quien voló de Los Ángeles a Nueva York solo por un día para hacerle este peinado a Selena Gómez, creó este coqueto moño, un clásico que siempre funciona. "Es probablemente uno de los looks más fáciles pero hermosos. Puede hacer que tu atuendo pase de 0 a 10 ya que le agrega ese aspecto elegante". ¿La clave para modernizarlo? "Jugar con el flequillo de mechones más pequeños en la parte delantera". También le peinó con la raya partida a un lado, otra tendencia que vuelve con fuerza en 2023. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Efecto húmedo Tendencias peinados 2023 Credit: Mireya Acierto/Getty Images ¡Nos encanta la melena con efecto húmedo de Becky G! Muchos peluqueros tienden a usar gel para lograr el look, pero corres el riesgo de que quede rígido. "Usar aceite es el mejor tip, realmente de ese efecto de mojado y brillante, pero sin permanecer con el pelo húmedo todo el día", anota. 4 de 8 Ver Todo Originalidad al poder Tendencias peinados 2023 Credit: Instagram Dafne Evangelista Siempre buscando innovar, Evangelista creó este peinado para la influyente de la moda Seyma Subasi poniendo a prueba su creatividad y se ha convertido en uno de sus favoritos. Una de las trenzas más originales que hayas visto. Si te animas a copiarla, necesitarás "¡Mucha paciencia! Mucho gel y spray para mantener el cabello lo más ordenado posible", explica la estilista. 5 de 8 Ver Todo Horquillas protagonistas Tendencias peinados 2023 Credit: Jacopo Raule/GC Images Este look que la influyente de moda Emma Chamberlain lució en la Semana de la Moda de París está inspirado en la cantante Rihanna, con el toque de la brasileña. "Es un look muy vanguardista pero elegante, que le da ese aspecto único, auténtico y eleva su atuendo. Absolutamente impresionante y divertido de crear", dice Evangelista. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Zigzag hipnótico Tendencias peinados 2023 Credit: Instagram Dafne Evangelista A Evangelista le encanta crear peinados divertidos y originales, como esta raya en zigzag que vemos en Charli D'Amelio. "Nada mejor que poder crear looks muy originales en mis clientes y luego confiar en mí es una de las cosas más satisfactorias que existen. Este look requiere mucha paciencia y precisión, usando la parte de un peine para crear las líneas en zigzag perfectas". 7 de 8 Ver Todo Peinado francés Tendencias peinados 2023 Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images Un peinado muy glamoroso y favorecedor, que debes probar si estás aburrida de un moño normal. "Se trata de enrollar el cabello hacia adentro para crear esa apariencia torcida", aclara Evangelista sobre el look que creó para Lea Michele. "Y la parte divertida es que puedes jugar con el frente, puedes hacer una parte media con flequillo en el frente, una parte lateral también o simplemente un peinado retorcido completo sin nada en el frente. Todo depende de tu creatividad e imaginación". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

