Las tendencias de belleza que lucieron los integrantes de RBD en sus conciertos en Texas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería RBD Credit: Prensa Dana Tras 15 años de espera y meses de intensas jornadas de ensayos, RBD regresó a los escenarios con dos espectaculares conciertos en Texas este fin de semana. Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez, Maite Perroni y Dulce María no solamente enamoraron a sus fans con su música, sino también con sus looks. Empezar galería Un regreso para recordad El tour "Soy Rebelde" inició la noche del sábado 25 de agosto en el Sun Bowl Stadium de El Paso, Texas y continuó el 27 en Minute Maid Park en la ciudad de Houston. Aquí te presentamos los estilismos que arrasaron en sus presentaciones. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Rosa Barbie Anahí, Credit: Instagram / Anahí Fiel a su icónico personaje de Mia Colucci en la telenovela RBD, Anahí aprovechó para unirse a la fiebre Barbiecore con este conjunto rosa con brillo y un sombrero vaquero que hacía honor a sus raíces mexicanas. 2 de 7 Ver Todo Malla y pedrerías Maité Perroni Credit: Instagram / Maité Perroni La malla es una de las prendas más usadas esta temporada y es perfecta para elevar cualquier look. Con su estilo gótico, Maité Perroni la combinó con unas fabulosas botas altas y hombreras con incrustaciones de pedrería. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Perlas Dulce María Credit: Instagram / Dulce María Las perlas son sin duda accesorios que se usan en toda época del año y añaden un toque de elegancia a cualquier atuendo. Dulce María lució increíble con este juego de collares que combinaba con las cadenas que colgaban de su vestido. 4 de 7 Ver Todo Chaqueta de cuero Christian Chávez Credit: Instahgram / Christian Chávez Christian Chávez sigue rompiendo estereotipos con su gusto a la hora de vestir. Con esta chaqueta de cuero incrustada con pullas, Chávez se une a esta tendencia que favorece a quienes aman el estilo vintage. 5 de 7 Ver Todo Brillo y más brillo Christopher Uckermann Credit: Instagram / Christopher Uckermann Tras varias temporadas con el minimalismo como protagonista, ahora vuelven los excesos y las lentejuelas, el brillo y los cristales están a la orden del día. Christopher Uckermann llevó un elegante traje azul repleto de glitter que le quedaba como un guante. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Y lo que falta... RBD Credit: Prensa Dana La gira continuará este próximo 1 de septiembre en el Madison Square Garden, Nueva York y al día siguiente en el Eaglebank Arena en Virginia. Continuarán por otras ciudades como Miami, Los Ángeles, entre otras. No podemos esperar para ver con cuáles otros atuendos nos van a sorprender en sus próximas presentaciones. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

