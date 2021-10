Enterizos: luce la prenda estrella del otoño al estilo de las celebridades Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Enterizo como llevarlo como una celebridad Credit: Instagram Inspírate en los diferentes estilos de jumpsuit y los complementos que utilizan las famosas para presumir la prenda de moda esta temporada. Empezar galería Negro clásico Enterizo como llevarlo como una celebridad Credit: Instagram Si quieres invertir en una enterizo atemporal, apuesta por uno de color negro. El que lució Adamari López con escote corazón, cinturón y pantalón entubado es muy favorecedor para todo tipo de siluetas. Los zapatos de tacón alargarán tus piernas. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Estampado Enterizo como llevarlo como una celebridad Credit: Instagram Los de estilo cargo, con bolsillos, cuello de camisa y corte capri son todo un clásico pero Francisca Lachapel le da una vuelta con este diseño de estampado floral que combinó con finas sandalias para contrarrestar el estilo masculino de la prenda. 2 de 10 Ver Todo Con volúmenes Enterizo como llevarlo como una celebridad Credit: Instagram Muy favorecida, Migbelis Castellanos posó con este modelo en color turquesa con originales volúmenes en el escote y una de las mangas. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Estampado animal Enterizo como llevarlo como una celebridad Credit: Instagram Karol G sabe cómo sacar partido a sus curvas, como con este enterizo de estampado animal súper ajustado con el que presumió silueta y acompañó de calzado y abrigo con el mismo print. 4 de 10 Ver Todo Con texturas Enterizo como llevarlo como una celebridad Credit: Instagram Kim Kardashian se ha convertido en la reina de los enterizos, eso sí con un diseño muy concreto: súper ajustados y monocromáticos. Y aunque estos tres puedan parecer iguales por ser del mismo color, uno es aterciopelado, otro cuenta con encaje y el tercero es de licra brillante. 5 de 10 Ver Todo Con brillos Jennifer López J.Lo Credit: Emma McIntyre/Getty Images for Global Citizen VAX LIVE La reina de las prendas brillantes es sin duda Jennifer López y con los jumpsuits no podía ser menos. Este blanco de escote profundo y pantalones estilo palazzo nos dejó sin palabras. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio De mezclilla Enterizo como llevarlo como una celebridad Credit: Instagram Clarissa Molina eligió un enterizo de escote cerrado y amplios pantalones del tejido perfecto para la temporada. 7 de 10 Ver Todo Complementos monocromáticos Enterizo como llevarlo como una celebridad Credit: Instagram Para presumir pancita de embarazo, Kylie Jenner se enfundó en este enterizo rojo que conjuntó con zapatos, abrigo con hombreras y guantes todo del mismo tono de rojo. 8 de 10 Ver Todo Aire extravagante Enterizo como llevarlo como una celebridad Credit: Instagram Si te gusta la moda y te encanta ser el centro de todas las miradas, utilizar ropa original te ayudará a lograr tu objetivo. El jumpsuit verde que empleó Cardi B, con una llamativa capucha, es la prenda perfecta. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Inspiración futurista Enterizo como llevarlo como una celebridad Credit: Instagram Beyoncé posó con este modelo con estampado hipnótico que acentuaba sus infinitas curvas. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

